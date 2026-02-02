Directo
Incidencias y aviso amarillo por la borrasca Leonardo en Sevilla

Un hombre asesina a tiros a su madre octogenaria en Arona (Tenerife)

El cuerpo de la víctima fue localizado el domingo

Detenido un hombre por matar a martillazos a su madre de 77 años en Madrid

Un furgón de la Guardia Civil.
Un furgón de la Guardia Civil. / EP
logos
Agencias

Santa Cruz de Tenerife, 02 de febrero 2026 - 12:09

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 53 años acusado de haber asesinado a tiros a su madre, de 82, en Arona (Tenerife), según ha informado este lunes el instituto armado.

Fuentes de la investigación han detallado a Efe que tanto el presunto homicida como la víctima son ciudadanos alemanes y han precisado que en el lugar del crimen se encontraron cinco casquillos de pistola.

El cuerpo fue localizado el domingo y las circunstancias del asesinato aún están bajo investigación.

También te puede interesar

Lo último

stats