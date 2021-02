¿Buscando ideas de regalo para San Valentín 2021? Ficha estos juegos de mesa para disfrutar en pareja

¿Buscando aún ideas para regalar en San Valentín? Quedan pocos días para el Día de los Enamorados y gracias al envío rápido de Amazon podrás tener estos juegos de mesa para parejas antes de lo que crees y justo a tiempo para el domingo. En un 2021 donde abundan los planes en casa y no podemos regalar experiencias románticas tales como una escapada o una cena en un bonito restaurante, tenemos que desarrollar nuestra imaginación.

Así que hemos pensado un plan para dos que nos encanta. Preparar una cena romántica en casa, con nuestros platos y postres favoritos, pero esta vez en vez de con peli y manta ¿por qué no divertirnos más? Por eso hemos buscado estos juegos perfectos para disfrutar en pareja. Que puede ser además el regalo perfecto con el que sorprender a esa persona especial.

Juego de cartas "Talk, flirt, dare"

Este juego de cartas cuenta con diferentes opciones para parejas y grupos de personas. Elige el nivel según la confianza. ¿Buscas actividades divertidas para parejas? Este juego te acercará a la persona que quieres: ¡una noche garantizada de diversión, de flirteo y de conexión a otro nivel!

Lo compradores lo definen como divertido y "un poco picante", aquí podemos verlo en una opinión real:

Estaba buscando un juego divertido pero también un poco picante para combinar con una cena íntima en casa en tiempos de confinamientos. Estoy feliz de haberme encontrado con este juego de cartas de ARTAGIA que garantiza una velada de conexión total con tu pareja. Pasamos una velada realmente divertida y como hay tres mazos disponibles, seguro que podremos repetir en otras ocasiones utilizando todas las características del juego.

El juego está completamente en español y viene en un empaque muy bonito. Las cartas de alta calidad están bien conservadas en 3 cajas separadas y cada baraja se caracteriza por un color diferente. Las instrucciones para los tres diferentes niveles también están disponible en un plegable a parte, todo en español.

Las cartas HABLA presentan preguntas divertidas e inspiradoras que te permiten explorar expectativas y deseos con tu pareja. Las cartas FLIRTEA, en cambio, se caracterizan por preguntas que exploran temas más íntimos. Mientras que las cartas ATREVETE ponen a prueba a la pareja con situaciones aún más comprometedoras para elevar el nivel de seducción.

El juego es ideal para pasar una velada romántica en pareja, como el día de San Valentín o un aniversario, pero también con otras parejas de amigos con los que te sientas cómodo compartiendo temas íntimos. Funciona bien para parejas “antiguas” que pueden usar estos temas para reavivar la pasión, pero también para insertar nuevos temas de conversación. Para las parejas mas nuevas definitivamente es una forma informal de conocerse mejor.

¡Lo recomiendo como una alternativa un poco vintage a las tardes pasadas con el Smartphone o con una película aburrida!"

Su precio 17,50€.

Juego para parejas: Amor con palabras

Este juego pensado para parejas tiene la intencionalidad de crear diálogo y fortalecer los vínculos entre vosotros. Como bien dice en su descripción: en este juego "ganan los dos". El objetivo es conoceros más, quién sabe, probablemente os sorprendáis con algunos detalles. Y es que vais a hablar de temas que os permitirán conectar de forma más íntima y ayudará a que os comprendáis mejor.

Su uso es simple: hay 100 cartas con diferentes preguntas que abrirán una conversación sobre diferentes puntos de vuestra vida: el pasado, el futuro, los sentimientos o deseos. Cada carta está diseñada para fortalecer los cimientos de vuestra relación. Aquí dejamos la opinión real de un comprador:

"Lo mejor, lo novedoso (al menos para mi) de que un simple juego de cartas me abra temas aleatorios con los cuales conocer detalles de mi pareja que no hemos llegado a comentar aún llevando años juntos. Si eres una persona introvertida y tu pareja te ha reclamado más comunicación en algún momento, créeme, este es tu artículo. Lo peor, que se hecha en falta unas indicaciones básicas para empezar. No se si en instragram, la marca del producto indicará algo al respecto. Pero vamos, que no es ninguna desgracia. El pautar vosotros mismo la forma en la que jugar ya es de por sí una buena forma de comenzar un debate."

Su precio 15,95€.

Lust, juego de pasión para dos

Este juego es sugerente y picante, perfecto para la noche de San Valentín, pero también para cualquier otro día en el que tengáis ganas de disfrutar de un momento placentero en pareja, y es que precisamente en eso se basa este juego: en daros placer mutuo.

Porque este tablero desatará vuestra pasión. Tira el dado y sigue el camino que te marca y te verás participando en indulgencias románticas y deseos de tu pareja. Incluye 100 tarjetas que se corresponden con los dibujos que encontrarás en el tablero de juego y que son de diferentes temáticas: romance, sensualidad, lenguaje corporal o la variedad "de principio a fin". De esta forma descubriréis y explorareis todo tipo de caprichos y detalles que quizás no sabíais el uno del otro. Como dice una compradora: "Un juego erótico divertido, para pasar momentos picantes. Con tarjetas muy sugerentes".

Su precio 18,15€.

Juego para beber: Glop Erótico

Este juego para beber puedes disfrutarlo en pareja y pasar un rato de risas y diversión, son 100 cartas que te harán disfrutar de partidas de horas y horas. El inicio de una gran noche de fiesta, con amigos también, pero ¿por qué no para solo dos? ¡Llena los vasos y deja que empiece el mejor juego de mesa de adultos! Coge una carta, lee y…quítate prendas, realiza juegos eróticos, responde o haz que responda a las preguntas más íntimas.

Su precio 9,99€.

Regala vales muy sensuales

Un talonario con deseos por cumplir. Sé el genio en la noche de los enamorados y regala este libro de vales donde tú eres quien cumple los deseos de tu pareja. Una forma de jugar y de darle el punto picante al Día de San Valentín.

Alejándose de vales vulgares, este talonario te sorprenderá. Además cuenta con 20 vales en blanco, para que des rienda suelta a tu creatividad e imaginación y regales lo que más te apetezca y quieras disfrutar en pareja. Algunas opiniones reales:

"Súper divertido, me ha encantado. Lo compré como parte de un regalo para el cumpleaños de mi chico y creo que acerté de pleno. Viene con algunos vales en blanco para que él decida que deseos quiere. Me parece romántico y dulce los deseos que vienen en el. Le da un toque picante a la relación."