Papa Noel debe cumplir el confinamiento

Hace unos días conocíamos que el Ratón Pérez puede saltarse el confinamiento y visitar la casa de los más pequeños cuando se les caiga un diente. Es lógico, los dientes no entienden de cuarentenas y se caen cuando les da la gana. Los niños no lo eligen, y el roedor debe aparecer e intercambiar el diente por un regalo o dinero. Sin embargo, Papa Noel no está de temporada, y estamos aún lejos de la madrugada del 25 de diciembre (aunque no sabemos si llegaremos a estar confinados para entonces). Papa Noel no tiene permiso del Gobierno para salir libremente a la calle e incumplir las normas del estado de alarma. Así se lo han comunicado en persona a un hombre que fue pillado in fraganti en la calle disfrazado con el vestido del mismísimo Santa Claus.

La Policía Local de Marín, en la provincia de pontevedra, interceptó en la madrugada de este miércoles a un vecino disfrazado de Papa Noel y que incumplía la orden de confinamiento.

La Policía Local ha informado de que el hombre fue sorprendido a las 1:40 horas de este miércoles cuando se encontraba en la vía pública en la zona de San Pedro.

Tras ser identificado, los agentes procedieron a denunciarlo administrativamente por incumplir las normas incluidas en la declaración del estado de alarma.

Papa Noel no tiene permiso para saltarse el confinamiento. Tampoco lo tienen dinosaurios, bolsas de basuras o árboles con piernas. Todos deben permanecer en casa. Ya sabes, quédate en tu casa.

¡Ah!, tampoco vale decir que un caballo es tu mascota, no exime de cumplir el confinamiento.