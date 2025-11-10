Jorge Rey adelanta la llegada de "varias borrascas": "Llegan días de lluvia a muchas partes de España, con posibles tormentas"

La semana ha comenzado en Andalucía con un "tiempo estable y bastante cálido", según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales. Sin embargo, las previsiones apuntan a un cambio que tendrá lugar a partir del jueves, "con la llegada de precipitaciones asociadas a una profunda borrasca atlántica". En palabras de Jorge Rey, experto en el tradicional método de las cabañuelas, "llegan días de lluvia a muchas partes de España".

El joven aprendiz de meteorólogo explica en su canal de YouTube, El Tiempo con JR, el patrón que regirá las próximas jornadas. "Las cabañuelas anunciaban que, en torno al día 11, llegaría la probabilidad de nieve a cotas altas. ¿Cuál es la realidad? Que se ha adelantado un par de días y este fin de semana han llegado nevadas a puntos de los Pirineos, Soria, Burgos, La Rioja o Teruel, que han hecho cumplirse las previsiones", explica el youtuber. Pero ¿qué escenario nos espera a partir de ahora?

Jorge Rey anuncia la llegada de "varias borrascas"

"Atención. Ahora hablamos de lo que los modelos empiezan a decir con más confianza: la formación de borrascas que, de cara a la segunda quincena del mes de noviembre, nos afectarán con la llegada de vientos del norte", prosigue Jorge Rey. Además, no se refiere a una sola, "sino a varias". Por lo tanto, nos acercamos a un período en el que la nieve estará presente "en cotas medias", como preludio de "un invierno que empieza a introducirse más sobre España".

Todo ello vendrá acompañado de un ligero vaivén térmico. "Las cabañuelas hablaban del veranillo de San Martín", recuerda el joven meteorólogo. En este sentido, la llegada de "vientos africanos" proyectará un escenario de "buen tiempo"; por lo menos, en lo que a la situación térmica se refiere. "Esta misma borrasca también nos va a traer muchas lluvias; incluso, la posible formación de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos)". Por lo tanto, aclara Jorge Rey, "esta borrasca, primero, nos trae vientos del sur; y después irá adentrándose en torno al jueves o viernes (13 o 14 de noviembre), con precipitaciones en el oeste".

En el caso de Sevilla, la provincia espera lluvias a partir del jueves 13, que se irán intensificando hacia el fin de semana, según revelan los datos de la Aemet. Los chubascos se generalizarán el sábado y el domingo; al tiempo que podrían darse "fuertes tormentas en puntos del levante".

Las temperaturas descenderán ligeramente a partir del viernes

Durante el marte 11 de noviembre, la probabilidad de precipitaciones se centrará en zonas de Galicia, Castilla y León o Extremadura. De nuevo, insiste el experto de las cabañuelas, "será el jueves el día en el que la lluvia llegue a muchos puntos del oeste peninsular", incluída "gran parte de Andalucía". Tampoco se descartan esta posibilidad en Madrid, las Islas Canarias o Ceuta.

Finalmente, el viernes 14 de noviembre se presenta de una manera "bastante curiosa": las lluvias apenas se sentirán en áreas del Cantábrico, pero sí llegarán a zonas como Andalucía. "Las temperaturas van a ascender de manera importante con el paso de estos próximos días", prosigue Jorge Rey. Sin embargo, "descenderán algo a partir del viernes", pasando de los 26ºC a los 21ºC en el caso de Sevilla capital. A pesar de ello, se esperan "temperaturas bastante agradables", concluye.