Jorge Rey adelanta el tiempo que hará en Navidad: "Estamos ante un temporal invernal, con la llegada de fríos continentales"

La semana de Navidad llega marcada por el descenso generalizado de las temperaturas. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, las masas de aire que se impondrán sobre España durante los próximos días "serán más frías de lo normal" para esta época del año. Por lo tanto, se alcanzarán valores inferiores a la media registrada entre 1991 y 2020. "La realidad es que estamos ante un temporal invernal", explica Jorge Rey en su canal de YouTube, El Tiempo con JR.

Conocido por el empleo del tradicional método de las cabañuelas, el joven aficionado a la meteorología comparte sus predicciones para los próximos días, incluyendo el tiempo que hará en las esperadas fiestas. "La presencia del frío va a ser bastante interesante porque podría reforzarse hacia los días de Navidad", prosigue. Esto se debe a la "llegada de fríos continentales que dejarán importantes heladas" en amplias zonas del territorio peninsular.

Semana de Navidad en España: frío y nieve en estas zonas

Este lunes 22 de diciembre ha irrumpido con avisos amarillos por riesgos costeros en todo el litoral noroeste, desde Galicia hasta el País Vasco; así como también por nevadas en Soria, Segovia y el Pirineo de Lleida. Del mismo modo, "es posible que la nieve se siga acumulando" durante el martes 23, informa Rey. "Vemos nevadas que, incluso de cara al día de Navidad, pueden seguir llegando con más fuerza".

Además de la nieve, las precipitaciones se generalizarán en las jornadas previas a la Nochebuena. "Podrían empezar a ocurrir en puntos de Huelva o Sevilla, con la llegada de un nuevo frente que, en principio, no va a entrar mucho sobre España", explica el youtuber. En sus palabras, "se irá hacia Marruecos, dejando un miércoles (24 de diciembre) bastante tranquilo, en general". Lloverá sobre todo "en puntos del cantábrico o de Cataluña", mientras que las nevadas irán "a menos", resistiendo únicamente en puntos de los Pirineos.

La lluvia da una pequeña tregua en Navidad

El jueves 25 de diciembre será una jornada "con lluvias en puntos del Levante o del Cantábrico" y nevadas poco importantes. No obstante, "esperamos que las cotas puedan llegar a bajar algo en el entorno del cantábrico y sorprender incluso en ciudades como Lugo", añade.

A pesar de esta tregua puntual en cuanto a las precipitaciones, los modelos meteorológicos apuntan a un nuevo repunte a partir del viernes 26 de diciembre. "Irán a más", subraya Jorge Rey. "La llegada de más humedad debido a la presencia de una borrasca va a dejar precipitaciones fuertes incluso en puntos de la franja centro-peninsular". Si bien es verdad que estas predicciones pueden ir variando conforme avancen los días, lo cierto es que "todo esto podría dar lugar a nevadas muy importante en toda Castilla y León, puntos de Navarra, el País Vasco o Galicia".

Finalmente, el sábado 27 de diciembre todavía podrían producirse ciertas acumulaciones de lluvia en zonas del centro o del sur peninsular, que irán a menos a partir del domingo. "Todavía estos días seguirán resistiendo gracias a un anticiclón sobre el norte de Europa que arrastra el frío continental, dejando así temperaturas invernales". Sin embargo, en los últimos días del mes podría ocasionarse un nuevo cambio de tiempo "con un anticiclón que se imporndrá hacia zonas del sur", concluye Jorge Rey.