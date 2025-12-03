Jorge Rey anuncia un "temporal invernal" justo antes de Navidad: "Esperamos la llegada de fríos polares y humedad atlántica"

Jorge Rey vuelve a informar sobre el pronóstico del tiempo a través de su canal de YouTube, El Tiempo con JR. De esta forma, el joven experto en el tradicional método de las cabañueñas no solo anuncia un ascenso térmico generalizado para el puente de diciembre, sino que también advierte sobre la llegada de nuevas masas de aire frío en vísperas de Navidad.

Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la llegada de nuevos frentes, que provocarán lluvias generalizadas en amplias zonas de Andalucía, durante el jueves 4 y el miércoles 5 de diciembre. No obstante, esta situación tenderá a estabilizarse en España hacia el fin de semana "ante la imposición de un anticiclón", sostiene Rey. A continuación, vamos a ver en detalle qué panorama nos aguarda durante los próximos días.

¿Qué tiempo hará durante el puente de diciembre?

"A pesar de la llegada de algún frente y más lluvias, en general, esperamos la estabilización de un anticiclón", explica el youtuber. "Esto causará un ascenso de las temperaturas y mucho más sol", conforme avancen las horas. En concreto, las máximas alcanzarán los 20ºC en algunos puntos del país; aunque costará más llegar a este valor en zonas del interior peninsular, debido a la "aparición de niebla".

Antes de que se produzca ese incremento, "la llegada de borrascas, no solo deja unos avisos por vientos, sino incluso por nevadas en ciudades como Ávila o Segovia; así como también fuerte oleaje". En el caso de Andalucía, la Aemet mantiene activos varios avisos por riesgos costeros en Granada y Almería, así como por nieve en la zona granadina de Guadix y Baza.

Finalmente, para el sábado 6 de diciembre se esperan pocas lluvias y, "durante la jornada del domingo, prácticamente desaparecerán. Todo ello, ante la imposición de un anticiclón", insiste Rey. Además, añade que también se esperan algunas precipitaciones en Canarias, sobre todo en las islas de mayor relieve.

¿Qué tiempo hará en Navidad?

Por lo tanto, en esta primera semana de diciembre, aguardamos la llegada de un anticlón con fuerza. En palabras del youtuber, "esto causa dos cosas: que se suavicen las temperaturas después de días tan fríos, con nevadas; y que llegue el buen tiempo. Pero ¿hasta cuándo?", se plantea, dando así las primeras pinceladas de las próximas semanas.

Experto en el tradicional método de las cabañuelas, Jorge Rey adelanta sus predicciones para el resto del mes, a expensas de sacar pronto un nuevo vídeo para hablar en detalle sobre estas circunstancias. "Esperamos una Navidad, sobre todo en los días antes del propio 25 de diciembre, que vendrá acompañada de fríos polares y humedad atlántica". Es decir, nos encontraremos ante "un temporal invernar", que marcará las esperadas fiestas. Eso sí, en torno al 27 de diciembre volverá a cambiar el escenario, "a excepción de zonas del norte", concluye. En cualquier caso, "será una Navidad muy fría y húmeda".