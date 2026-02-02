Jorge Rey avanza sus cabañuelas para los próximos meses: "Van a venir frentes fríos y heladas tardías"

Enero de 2026 ha estado marcado por la inestabilidad atmosférica y, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), febrero llega con más lluvia. A este panorama se suman las predicciones de Jorge Rey, joven meteorólogo aficionado, que adelanta en su canal de YouTube, a través de las cabañuelas, un escenario de frentes fríos y posibles heladas tardías hasta el mes de junio.

"Febrero comienza fresco, con un frente del noroeste, lluvias importantes en el oeste peninsular y un ligero descenso de las cotas", informa el youtuber; al tiempo que prevé una mejoría durante la segunda semana del mes. "Para los días 9 y 10 desaparecerá la inestabilidad y la humedad retenida en el Cantábrico"; mientras que "un anticiclón se situará sobre Reino Unido". No obstante, Jorge Rey adelanta una nueva entrada de frío en altura poco después, que dejará heladas y tormentas en el Levante.

¿Qué tiempo hará en Carnaval y Semana Santa?

Esta sucesión de frentes, que alterna con episodios de estabilidad, define las previsiones de los próximos meses. "El Carnaval está a la vuelta de la esquina, pero viene bastante tranquilo", observa el aprendiz de meteorólogo. En efecto, "el ambiente irá mejorando hacia el 17 de febrero, con temperaturas templadillas". De nuevo, el viento y las precipitaciones volverán a partir del 21, dejando además algo de frío en torno al 24.

Por el contrario, marzo vendrá acompañado de una "subida muy importante de las temperaturas"; y, según avance el mes, se producirán oscilaciones entre días frescos y templados. "Hacia el 17, una importante borrasca traerá calima y calorcillo"; en torno al 20, "dejará lluvias en el oeste peninsular con fuerza, débiles en Canarias"; y, una vez que se dirija hacia Europa, entre el 24 y el 26 de marzo, abrirá el camino para la entrada "aire frío polar ártico, con nevadas en el norte". Todo ello, anuncia "una Semana Santa mala en el norte y centro peninsular".

¿Qué dicen las cabañuelas para abril, mayo y junio?

De acuerdo con la cabañuelas de Jorge Rey, el tiempo será especialmente inestable durante los últimos días de marzo. Las previsiones cambian ligeramente para el mes de abril y, en torno al día 12, "se impondrá un anticiclón sobre España con una importante subida de las temperaturas". Luego, volverá a refrescar, ante la llegada de tormentas al oeste y, sobre todo, al suroeste peninsular. En concreto, el youtuber se refiere a puntos de Extremadura, Sevilla, Huelva o Cádiz.

"Hacia el 18, llegarán más humedades desde el Atlántico, capaces de aislar una borrasca en Marruecos y traer calima a la península"; así como también "tormentas en la zona de Málaga, Almería, Murcia y Canarias". Desde entonces, nuevos frentes traerán más frío y lluvia, bajando incluso la cota de nieve en áreas del norte a finales de abril. También se espera, en palabras del líder de las cabañuelas, "una DANA por el Levante y sur peninsular".

Con la llegada de mayo, los vientos del sur comenzarán a subir las temperaturas en toda España, pese a las precipitaciones previstas. No obstante, un nuevo frente frío podría provocar heladas. "No descarto nevadas en cotas medias, por los menos", sostiene Rey. Asimismo, augura "un fin de mes malo, lluvioso en toda la Península". Por último, indica que las primeras temperaturas veraniegas del año podrían llegar en la segunda mitad del mes de junio.