Un joven se suicida con una escopeta tras permanecer 35 horas atrincherado en su vivienda en Alicante

Un joven de 25 años se atrincheró en la madrugada de este miércoles en su casa en la localidad alicantina de Agost. Tras 35 horas, se ha quitado la vida este jueves por la mañana. Fuentes de la Guardia Civil han explicado que alrededor de las 12:45 los agentes han escuchado un disparo de arma de fuego en el interior de la casa. De inmediato, han accedido a ella, donde han hallado el cuerpo sin vida del joven.

Tras conocerse la muerte del joven, el alcalde de Agost, Juanjo Castelló, ha lamentado el desenlace y ha enviado "muchos ánimos" a la familia de fallecido "en estos momentos tan complicados".Asimismo, este jueves por la mañana ha apuntado que la población ha estado viviendo "con preocupación" este incidente y con la "esperanza" de que finalmente todo saliera "bien", aunque finalmente no ha sido así. En la familia del joven hay cazadores, por eso hay armas en el domicilio.

Este joven, natural de Agost, se había encerrado desde las 02:00 del miércoles en su domicilio, tras lo que se había desplegado un operativo de seguridad y de negociación y conversación con el joven tras conocerse que se había atrincherado.

Castelló, que ha señalado que la pasada noche "ha sido larga" y que "el cansancio va haciendo mella", ha recordado que fue el padre del joven el que avisó de la actitud de su hijo y comunicó la situación a la Policía Local, cuyos agentes se personaron en el domicilio e intentaron hablar con él para que saliera de la habitación en la que estaba. Al no lograrlo, se avisó al 112 y a la Guardia Civil, que desplazaron efectivos a la zona, también con psicólogos y mediadores.

El primer edil ha agregado que este vecino no había mostrado antes un comportamiento de este tipo y ha comentado que se baraja la posibilidad de que hubiera sufrido un brote psicótico y que pensara que alguien le podría hacer daño.

El responsable municipal ha apuntado que el operativo desplegado ha tratado de proteger al joven, a los profesionales que integran ese dispositivo y a las personas del entorno de la vivienda. Esta, ha detallado, está situada en una calle "muy pegada al centro" de Agost, en un lugar "bastante transitado".