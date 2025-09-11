Juan José Ebenezer, mecánico: "Saber controlar las ruletas de las luces es determinante para no molestar y estar más cómodo"

A escasas semanas del cambio al horario de invierno, las horas de luz de solar se reducen progresivamente. A ello se suma una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos como la lluvia o la niebla que pueden complicar la circulación en las carreteras. En este sentido, el uso correcto de las luces del coche se vuelve esencial para conducir en condiciones seguras y evitar una posible sanción de Tráfico.

El mecánico sevillano Juan José Ebenezer dedica uno de sus últimos vídeos en Instagram (@talleresebenezer, con más de 160.000 seguidores) a la importancia de regular las luces de tu vehículo, también las de dentro del habitáculo. "Muchos no sabéis ni para qué sirven estas ruletas que nadie toca", asegura este experto.

En concreto, la intensidad de la luz interior cuando viajamos de noche por carretera es inversamente proporcional a la luz que percibimos del exterior. "Cuando hay poca luz fuera, lo ideal es bajar la luz a lo justo para ver el cuadro cómodamente y así viajar con la vista mucho menos cansada", recomienda Ebenezer.

Cómo regular las luces cuando llevas carga o un remolque

Por su parte, la otra ruleta es la que sirve para regular la altura de los faros y que depende, fundamentalmente, de si llevamos carga en el maletero o no. "Cuando metemos mucho peso en el coche, la parte trasera se inclina hacia abajo y la delantera tiende a levantarse hacia arriba, como una cuna", explica el mecánico.

Así, si viajas con el maletero muy cargado o llevas un remolque, mediante la ruleta puedes activar un motor que baja la parábola para que alumbre más cerca. De esta forma evitarás deslumbrar a los demás conductores como si llevases las largas. "Cuando el coche esté descargado, sube la ruleta a la posición más alta, que es el 0, y cuando vaya cargado, bájala al número 5, 6 o el que corresponda", resume el mecánico.

Si bien en algunos vehículos modernos las luces se regulan de forma automática, la gran mayoría de los modelos aún cuentan con la ruleta para ajustarlas. "Saber controlarlas puede ser determinante para no molestar y estar más cómodo", concluye Ebenezer.

Multas de hasta 200 euros por un uso incorrecto de las luces

Un tercio de los accidentes con víctimas mortales en 2024 se produjeron entre las ocho de la tarde y las siete de la mañana, según el informe de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico (DGT). No obstante, el 23% de los vehículos que acudieron a las estaciones de ITV en 2023 presentaban fallos en el sistema de alumbrado y señalización, según datos del Ministerio de Industria y Turismo.

Aparte del riesgo para la seguridad vial que supone la falta de visibilidad, no encender las luces adecuadas o llevarlas en mal estado puede acarrear multas de hasta 200 euros, según la gravedad de la infracción. A continuación, detallamos algunas de las normas básicas: