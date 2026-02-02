Un jubilado de 80 años monta un imperio del narcotráfico de 332 millones tras ganar la lotería

John Eric Spiby, un jubilado británico de 80 años, ha sido condenado a 16 años y seis meses de prisión por liderar una red de producción y distribución de pastillas opiáceas falsas valorada en más de 332 millones de euros. El anciano, que ganó 2,77 millones de euros en la lotería en 2010, empleó su fortuna para montar una operación criminal industrial desde su granja en Greater Mánchester. Las autoridades británicas también han condenado a su hijo, John Colin Spiby Jr., de 37 años, junto a Lee Drury y Callum Dorian, que completaban la estructura de esta organización delictiva.

La policía de Greater Mánchester ha descrito a los cuatro integrantes de la red como "individuos que no han mostrado el menor respeto por la vida humana o por la seguridad pública". El inspector Alex Brown, perteneciente a la Unidad Contra el Alto Crimen Organizado, ha señalado que el grupo gestionaba "un negocio de fabricación de drogas completamente industrializado, capaz de producir millones de pastillas falsas que contenían una sustancia altamente peligrosa". Las operaciones comenzaron en la vivienda rural de Spiby, pero la magnitud del negocio obligó al traslado de las actividades a una nave industrial en Salford en 2021.

El tribunal penal de Bolton ha confirmado durante la vista judicial que la banda utilizaba una empresa tapadera denominada Nutra Inc, gestionada por Lee Drury, para ocultar la verdadera naturaleza de sus actividades criminales. La sofisticada maquinaria industrial recuperada por los agentes, junto al volumen masivo de pastillas incautadas, demuestra el nivel de profesionalización alcanzado por esta organización. El juez Nicholas Clark, al dictar sentencia el pasado miércoles, ha afirmado: "A pesar de ganar la lotería, decidió continuar una vida dedicada al crimen, alejada de lo que hubieran sido unos años normales de jubilación".

Fabricación industrial de etizolam bajo apariencia de Valium

Las actividades del grupo se centraban en la fabricación y distribución de pastillas de etizolam, una sustancia empleada para tratar ansiedad, pánico e insomnio. Este compuesto resulta entre seis y diez veces más potente que el diazepam, el principio activo que simulaban contener los comprimidos falsificados. La organización distribuía estas pastillas haciéndolas pasar por el conocido medicamento Valium, engañando así a los consumidores sobre la verdadera composición y potencia de las sustancias que adquirían.

El etizolam ha sido vinculado a un 58% de las muertes relacionadas con drogas en Escocia durante 2021, lo que evidencia el peligro extremo que representa su distribución ilegal. Las pastillas fabricadas por la red de Spiby alcanzaban las calles de Mánchester y su área metropolitana, generando un grave problema de salud pública en la región. Los expertos consultados por la fiscalía han alertado de que el consumo de estas sustancias representa "una forma de ruleta rusa extremadamente peligrosa para los usuarios de drogas".

Operaciones de vigilancia y desmantelamiento de la red

La fiscal Emma Clarke, representante del Ministerio Público, ha descrito cómo el seguimiento de una unidad de vigilancia policial permitió observar el traslado de enormes cantidades de maquinaria y mercancía. La misma fiscal ha relatado que la organización llegó a vender millones de pastillas con un valor potencial en la calle que oscilaba entre 56 millones y 332 millones de euros. Durante el proceso judicial se ha revelado que únicamente con una de las operaciones intervenida en abril de 2022 en las inmediaciones de un hotel de Mánchester, la banda pretendía distribuir unos 2,5 millones de pastillas.

El valor en la calle de esa única operación podía superar los 77 millones de euros, según los datos aportados en el juicio. El incremento en la disponibilidad de estas sustancias ilegales, especialmente en la zona de Bury New Road, coincidió temporalmente con las operaciones de la organización criminal. Las autoridades policiales han destacado la magnitud del caso, con bienes incautados que ascienden a millones de euros y una estructura empresarial ficticia dedicada exclusivamente a ocultar el negocio ilícito.

Estructura interna y roles de la organización criminal

Dentro de la red criminal, cada miembro desempeñaba funciones específicas que garantizaban el funcionamiento eficiente de la operación. John Colin Spiby Jr., hijo del cabecilla, asumía los trabajos manuales y de manipulación de la mercancía, encargándose de las tareas físicas relacionadas con la producción. Callum Dorian operaba como cerebro estratégico y responsable de establecer vínculos con otras organizaciones delictivas, gestionando además la red de comunicaciones a través de Encrochat.

Encrochat es una plataforma de mensajería encriptada utilizada por numerosos grupos criminales europeos hasta que la policía internacional consiguió infiltrarse y desmantelar una parte importante de las actividades delictivas que se amparaban en este canal. El propio Spiby Jr., de acuerdo con la información revelada en el proceso judicial, llegó a presumir en los chats del grupo y a lanzar advertencias de modo fanfarrón a figuras como Elon Musk y Jeff Bezos. Lee Drury, por su parte, gestionaba la empresa tapadera Nutra Inc y coordinaba las operaciones de logística y distribución.

Condenas y delitos probados por el tribunal

El tribunal ha considerado probado no sólo el delito principal de conspiración para la producción y suministro de drogas de clase C, que incluyen opioides sintéticos, tranquilizantes y esteroides, sino también la posesión de armas de fuego y munición. Además, se ha acreditado el intento de obstaculizar la labor judicial por parte de los acusados. A pesar de su insistencia en desvincularse del negocio criminal, John Eric Spiby ha sido declarado culpable en todos los cargos presentados contra él.

Lee Drury ha recibido una pena de nueve años y nueve meses de prisión por su participación en la trama, mientras que John Colin Spiby Jr. ha sido sentenciado a nueve años. Callum Dorian también ha sido condenado, aunque no se han especificado públicamente los detalles exactos de su sentencia. Las autoridades judiciales y policiales han destacado durante todo el proceso la gravedad de los hechos y las consecuencias directas que esta operación criminal ha tenido en la salud pública de la región de Greater Mánchester.

Qué es el etizolam y por qué es peligroso

El etizolam es una sustancia psicoactiva perteneciente al grupo de las tienodiazepinas, químicamente relacionada con las benzodiazepinas como el diazepam. Se utiliza médicamente en algunos países para tratar trastornos de ansiedad, insomnio y ataques de pánico, aunque no está aprobado para uso terapéutico en muchas naciones europeas, incluido el Reino Unido. Su potencia es significativamente mayor que la del diazepam, siendo entre seis y diez veces más fuerte, lo que incrementa exponencialmente los riesgos de sobredosis y efectos adversos graves.

La distribución ilegal de etizolam representa un problema creciente de salud pública en Europa, especialmente en Escocia, donde ha sido vinculado a más de la mitad de las muertes relacionadas con drogas registradas en 2021. Los usuarios que consumen estas pastillas falsificadas creyendo que contienen diazepam enfrentan riesgos desconocidos, ya que desconocen la verdadera composición y potencia de las sustancias que ingieren. Los efectos secundarios pueden incluir sedación extrema, pérdida de consciencia, depresión respiratoria y muerte.

Cómo se descubrió el imperio criminal del jubilado millonario

La investigación que condujo al desmantelamiento de la red comenzó gracias a operaciones de vigilancia rutinarias de la Unidad Contra el Alto Crimen Organizado de Greater Mánchester. Los agentes detectaron movimientos sospechosos de maquinaria industrial y grandes volúmenes de mercancía desde la granja de Spiby hacia la nave industrial de Salford en 2021. El seguimiento continuado permitió identificar a los miembros de la organización y sus respectivos roles dentro de la estructura criminal.

La infiltración policial en la plataforma Encrochat resultó fundamental para recopilar pruebas incriminatorias contra los acusados. Los mensajes intercambiados entre los miembros de la banda revelaron detalles sobre la producción, distribución y contactos con otras organizaciones criminales. La intervención de abril de 2022 en las inmediaciones de un hotel de Mánchester, donde se incautaron 2,5 millones de pastillas, constituyó uno de los golpes más significativos contra la operación y proporcionó evidencias materiales cruciales para el proceso judicial.

Por qué un millonario de la lotería se dedicó al narcotráfico

El caso de John Eric Spiby plantea interrogantes sobre las motivaciones que llevaron a un hombre que había ganado casi tres millones de euros en la lotería en 2010 a embarcarse en una empresa criminal de alto riesgo. El juez Nicholas Clark ha expresado su perplejidad ante la decisión de Spiby de continuar una vida delictiva en lugar de disfrutar de una jubilación tranquila con los recursos económicos obtenidos legalmente. Los expertos en criminología sugieren que factores como la búsqueda de poder, el deseo de control o patrones de comportamiento criminal previos pueden explicar este tipo de decisiones.

Durante el juicio no se han aportado detalles sobre posibles antecedentes delictivos de Spiby anteriores a su premio de lotería, aunque su capacidad para montar una operación industrial tan sofisticada sugiere conocimientos previos del entorno criminal. La implicación de su hijo en el negocio indica además una posible tradición familiar vinculada a actividades ilícitas. Las autoridades han señalado que, pese a haber alcanzado la fortuna que muchos asocian con la tranquilidad y el retiro, Spiby optó por perpetuar una carrera delictiva que ahora se salda con una larga condena de más de 16 años de prisión.

Impacto de la red criminal en la salud pública regional

Las consecuencias de las actividades de la organización liderada por Spiby han sido devastadoras para la salud pública de Greater Mánchester y áreas circundantes. La distribución masiva de pastillas falsas de alta potencia ha contribuido al incremento de casos de intoxicación, sobredosis y muertes relacionadas con drogas en la región. Los servicios sanitarios locales han experimentado una presión adicional debido al aumento de emergencias vinculadas al consumo de estas sustancias durante el periodo de operación de la red.

Las autoridades sanitarias han alertado sobre la peligrosidad extrema de consumir medicamentos adquiridos en el mercado negro, especialmente cuando los usuarios desconocen la verdadera composición de las sustancias. El caso ha servido para reforzar las campañas de concienciación sobre los riesgos del consumo de drogas ilícitas y la importancia de adquirir medicamentos únicamente a través de canales legales y supervisados. La desarticulación de esta red representa un éxito significativo en la lucha contra el narcotráfico en el Reino Unido, aunque las autoridades reconocen que el problema del tráfico de sustancias sintéticas continúa siendo un desafío importante.