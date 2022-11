Dos líderes de Rebelión Científica: "Nos da más miedo el cambio climático que la cárcel"

Temperaturas veraniegas en octubre, olas de calor extremo o lluvias torrenciales, el cambio climático no es el futuro, es el presente. La ciencia lo ha demostrado ya: las acciones humanas tienen una repercusión directa sobre el clima. Es por ello que los activistas de todo el mundo intentan llamar la atención sobre la importancia de tomar decisiones políticas globales al respecto.

En una nueva forma de llamar la atención sobre esta problemática, activistas climáticos de todo el mundo llevan a cabo acciones de desobediencia civil por todo el globo. Han lanzado líquidos a obras de arte, se han pegado a cuadros, paredes y coches y han cortado las calles de varias ciudades. Todo ello para exigir a los gobernantes un cambio en las políticas mundiales en la lucha contra la subida de las temperaturas y las contaminación del planeta.

Entre estos grupos de activistas está Rebelión Científica que, desde hace unas semanas, se concentra en Múnich para exigir medidas reales contra el cambio climático. Desde el colectivo exigen que las autoridades digan la verdad, que acepten que el objetivo de no superar los 1,5º C de calentamiento global no es posible.

Mar Sala forma parte del equipo de comunicación que está en Alemania y sostiene que es algo que "está estudiado". La activista pide a los políticos aceptar "que ya se queda atrás el tratado de París, que es imposible de cumplir" para así poder "plantear medidas reales".

Así lo señala también la ONU, que en un comunicado emitido el 26 de octubre afirmaba que no se están haciendo "reducciones de emisiones necesarias para encaminarnos hacia un mundo de 1,5º". La organización internacional lo tiene claro, "las promesas climáticas de los países aún no son suficientes para evitar un calentamiento global catastrófico".

Climate commitments to net zero are worth zero without the plans, policies and actions to back it up.Our world cannot afford any more greenwashing, fake movers or late movers.