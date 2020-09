Un parado recibe 100 ofertas de empleo tras publicar un vídeo haciendo flexiones

Cuando Paul Marks difundió el vídeo en el que se ve haciendo flexiones probablemente sí conocía el impacto que iba a provocar y la difusión que iba a tener sobre todo en redes sociales, donde solo en Linkedin ha tenido 700.000 visualizaciones. Sin embargo, el hecho de que ese alcance se haya convertido en una lluvia de ofertas de empleo, probablemente ha desbordado sus expectativas.

Todo comenzó cuando este ejecutivo en paro, de 60 años, ideó reivindicar en la red profesional por excelencia, LinkedIn, la capacitación de sexagenarios que no son "jardineros canosos o se sientan a tomar té o ver deportes todo el día".

Para ello, no dudó en protagonizar un vídeo haciendo flexiones elegantemente "uniformado", con traje de chaqueta, en la terraza de una casa. Tras una rápida serie de ejercicios, el vídeo muestra cómo nuestro protagonista se levanta de un brinco sacudiéndose las manos sin más para lanzar un mensaje de atención a los reclutadores de empleo que se mueven en la red y alentar a quienes, como él, se sienten en "plena forma" para trabajar duro.

"Contratar a una persona de 60 años tiene muchas ventajas", asegura Paul Marks, este ejecutivo en paro de 60 años cuyo original gesto ha llamado la atención de cien empresas que le han pedido incoporarse a su equipo, según recoge el medio británico Daily Mail.

"Buscar trabajo ya es bastante difícil ahora, pero cuando tienes 60 años, ¿cómo convences a la gente de que no eres un viejo arrugado?", se preguntaba el ejecutivo en la red social. La respuesta se la dio él mismo: subiendo un vídeo en el que demuestres tu salud física y mental.

El extrabajador de Toys "R" Us explica en el vídeo que con este gesto no pretendía demostrar lo en forma que está sino recalcar "que no todos los hombres de 60 años son jardineros canosos o se sientan a tomar té o ver deportes todo el día".

"Necesito conocer gente. Así que esta es mi llamada de atención. Mi manera de presentarme a los reclutadores que podrían sentirse desanimados por mi edad", explica Marks en el vídeo.

El escocés dejó testimonio de su experiencia profesional, que incluía roles como director de operaciones y socio gerente en empresas situadas en la India, Dubai y España. Una experiencia laboral que se ha hecho viral por las redes junto con sus flexiones.

Tal y como narra Daily Mail, gracias a este original vídeo, el hombre, que llevaba en paro desde abril, ha recibido la respuesta de alrededor de 100 empresas que están interesadas en contar con su profesionalidad.