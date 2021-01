Las mascarillas con menos de un 70% de protección no sirven contra la variante británica

El ministro de Sanidad de Francia, Olivier Véran, fue invitado a France Inter donde realizó unas declaraciones que no ha dejado indiferente a nadie. Olivier confirmó de manera rotunda los presagios del Consejo Superior de Salud Pública: solo las mascarillas con un 90 por ciento de filtrado serán válidas contra la cepa británica del coronavirus. De esta manera, las mascarillas realizadas en casa, por ejemplo, no podrán contener la trasmisión de esta nueva variante.

Las mascarillas industriales siguen siendo seguras

En este sentido, el ministro francés ha querido centrarse en las mascarillas realizadas de manera artesanal, ya que no ofrecen las garantías necesarias que el Consejo Superior de Salúd Pública estima oportunas para controlar esta nueva cepa, aún más contagiosa que las ya conocidas. De igual manera, Véran asegura que las mascarillas puestas a disposición del público y elaboradas industrialmente, denominadas mascarillas de nivel 1, siguen siendo las únicas seguras.

Estas mascarillas de nivel 1 filtran hasta un 90 por ciento de las partículas que llegan a ellas, mientras que las de nivel 2, las artesanales, reducen este filtrado a un 70 por ciento. Existen también mascarillas de tela que sin embargo son consideradas como nivel 1, esto es debido a que los fabricantes deben pasar un proceso de certificación de su filtrado por parte de las autoridades competentes. Desde los distintos gobiernos del mundo se insiste en la necesidad de avanzar hacia este tipo de mascarillas de nivel 1 ante la propagación en la sociedad de esta variante británica del coronavirus.

La problemática que conlleva que el nivel de contagio sea mayor en este tipo de variantes lo encontramos en el virus en sí, no en su trasmisión. Es decir, la cepa británica es más contagiosa porque tiene una capacidad más alta de desarrollo en nuestras células, no cambia su poder de trasmisión sino que consigue actuar en nuestro organismo de manera más rápida. Esto lleva a que actualmente no se deban restringir aún más las medidas en torno a mascarillas o distancia social.

El propio ministro francés fue preguntado sobre si esta alta capacidad de contagio de la nueva cepa hará que las mascarillas obligatorias sean a partir de ahora las FFP2, las cuales cuentan con un nivel de filtración de las partículas de hasta un 94 por ciento. Pues bien, desde el Consejo Superior de Salud Pública ha equiparado la efectividad de una mascarilla FFP2 con la misma que tendrían dos personas que usen de manera simultánea las mascarillas de nivel 1. De esta manera, por el momento no será obligatorio el uso de este tipo de mascarillas FFP2.