¿Qué mascarillas de tela has comprado que aguanten la prueba del mechero?

Como consecuencia de la pandemia sanitaria por coronavirus las mascarillas forman ya parte de nuestra vida cotidiana y, con ellas, como complemento obligatorio, surge el debate de si todas son seguras y nos protegen como debería ser.

Para saber hasta qué punto es así, se ha viralizado por las redes la denominada prueba del mechero, que consiste en encender un mechero delante de nuestro rostro (con la mascarilla puesta) y soplar. En la medida que la llama "aguante", será señal de que la mascarilla tendrá más eficacia en su cometido y no deja pasar agentes externos.

En este sentido, la importancia de comprar dispositivos homologados es esencial para garantizar nuestra protección y la de nuestra familia. Pequeños trucos como este sirven para que la ciudadanía tenga en cuenta la utilidad que tiene llevar una mascarilla que les proteja adecuadamente.

Hay que tener en cuenta que las mascarillas higiénicas de tela no son un Equipo de Protección Individual (EPI) ni un Producto Sanitario (PS) y no está diseñado para sustituir a estos. Su uso es personal y no debe compartirse nunca con otras personas.

A continuación veremos algunas ellas que, efectivamente, superan la singular prueba del mechero dando valor a esta medida higiénica de distanciamiento y prevención recomendados.

La Industria Hadmade

A un precio de 12,99 euros, está confeccionada según las especificaciones UNE 0065-2020 con dos capas de tejido de algodón 100 % orgánico transpirable con propiedades antiestáticas y tratamiento hidrófugo y antibacteriano, libre de sustancias nocivas.

Mantiene intactas sus propiedades hasta después de 25 lavados con una capacidad de filtración >94% que sirve de barrera a la penetración de partículas y bacterias. Progege del contagio por saliva y previene la proliferación de bacterias evitando malos olores. Es cómoda y agradable al contacto con la piel.

Tras los lavados permitidos, podemos introducir un kleenex, gasa o papel de cocina a modo de filtro por la ranura superior o comprarlos homologados para mascarillas reutilizables en farmacias.

People Sapiens

La mascarilla Lurbel FAZ de la tienda People Sapiens está elaborada con tejido elástico, por lo que es muy adaptable, no irrita la piel y mantiene el equilibrio de humedad. Además, es reutilizable con 25 lavados. Está elaborada con un tejido antibacteriano y antifúngico.

Evita que la persona que lleva el protector facial pueda contagiar a su entorno más cercano (de 1 a 2 metros), ya que su tejido recoge las microgotas que desprendemos al exhalar, hablar, toser o estornudar. Por tanto, protege de dentro hacia afuera, pero no muestra el mismo aislamiento para las micropartículas existentes en el ambiente (por no realizar un sellado hermético en nuestra cara).

Está elaborado con la novedosa tecnología Regenactiv (textil patentado) basada en la intersección de dos hilos tejidos entre sí. Un hilado principal, natural y biodegradable, de viscosa absorbente con partículas de quitina entrelazado con un segundo hilado de poliamida ionizada con plata sobre hilo de elastano. Su precio es de 14,50 euros.

Audali

Esta mascarilla de tejido de algodón fabricada en diversos colores y estampados cuenta con materiales de primera calidad. Su fabricación es artesanal en su tienda-taller de Inca, Mallorca.

El protector, a 12,95 euros, con forro de algodón y filtro protector, es ideal para el verano. Se recomienda lavar el tejido con agua fría y planchar con vapor. El filtro, por su parte, se recomienda lavar con agua fría y sumergir con agua hirviendo. Es aconsejable cambiarlo a los 10 lavados.