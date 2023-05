La mitad de los jóvenes españoles no pueden acceder a la carrera que quieren

A día de hoy miles de jóvenes españoles se preparan para los exámenes que les permitirán acceder a las universidades públicas el próximo curso académico. Sin embargo, una encuesta indica que la mitad de esos estudiantes podrían quedarse fuera de su carrera deseada.

La lucha por las plazas en la universidad

Según una encuesta realizada por Educoway, la mitad de los alumnos que desean acceder a una carrera en las universidades públicas españolas podrían quedarse fuera al no tener la nota suficiente. Entre los motivos que pueden explicar esto se encuentra la gran demanda de ciertas carreras, que aumenta las notas de corte y deja fuera a los alumnos con menos nota que desean formarse en esa rama, como destaca Jose Abedín, CEO de Educoway.

No poder acceder a la carrera desea puede llevar a muchos jóvenes a probar en otras carreras que no son su primera opción en la universidad, aunque no todos parecen convencidos. Según la encuesta un 77% de los encuestados considera que su decisión en el momento de elegir carrera no fue totalmente acertada y un 48% se arrepiente de ella o tiene dudas.

Esto puede deberse, como resaltan desde Educoway, a una falta de información y orientación eficaz para los jóvenes estudiantes que buscan acceder a la universidad pública. En la encuesta tan solo uno de cada tres participantes dice haber recibido una orientación adecuada. Esto es especialmente relevante para aquellos jóvenes que no saben qué carrera elegir antes de enfrentarse a los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad, que son 3 de cada 4 alumnos de Bachillerato.

Esta falta de orientación se aplica también a oportunidades de estudiar fuera de España, sobre las que la encuesta recoge que el 77% de los participantes no habría descartado aprovechar de haber sabido de becas y ayudas que pudieran haberles ayudado a dar el paso.

En el año 2023 está previsto que los estudiantes residentes en Andalucía se presenten a las Pruebas de Acceso a la Universidad realizarán sus exámenes entre los días 13 y 15 de junio, recibiendo sus calificaciones el día 22 de junio.