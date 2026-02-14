Muere un hombre por una cornada en el pecho en la capea nocturna del Carnaval de Ciudad Rodrigo

Un hombre de 65 años ha perdido la vida durante la madrugada de este sábado tras sufrir una cornada mortal en el pecho durante la capea nocturna del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca. El trágico suceso, que constituye la primera víctima mortal en festejos taurinos populares de 2025, se ha producido en la emblemática Plaza Mayor mirobrigense, convertida en coso taurino durante las celebraciones carnavalescas. El astado responsable pertenece a la ganadería de Antonio López Gibaja y alcanzó al fallecido con el asta de forma fatal mientras se desarrollaba el festejo nocturno.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la alerta se recibió aproximadamente a las 01.15 horas desde la enfermería del dispositivo preventivo instalado en la Plaza Mayor. El personal sanitario desplazado en el lugar certificó el fallecimiento del hombre tras los intentos de reanimación, solicitando posteriormente la presencia de la Guardia Civil para llevar a cabo los trámites judiciales correspondientes. La enfermería, situada estratégicamente en la propia plaza durante los días del Carnaval, forma parte del operativo de seguridad y asistencia que se despliega anualmente durante estas fechas para atender posibles incidencias.

El Carnaval del Toro 2025 había dado comienzo oficialmente apenas unas horas antes, a las 17.00 horas del viernes 13 de febrero, con el tradicional 'Campanazo' que marca el inicio de las festividades. Miles de personas se habían congregado en la Plaza Mayor ataviadas con el característico pañuelo naranja al cuello, símbolo identificativo de estas celebraciones salmantinas. Las condiciones meteorológicas adversas, con intenso frío y precipitaciones, habían marcado el arranque de unos festejos que, lamentablemente, se han visto empañados por esta tragedia en su primera jornada.

Circunstancias del trágico accidente taurino

La capea nocturna del viernes constituye uno de los eventos más esperados y concurridos del Carnaval de Ciudad Rodrigo, atrayendo tanto a vecinos como a visitantes que acuden desde distintos puntos de España y Portugal. Durante estas capeas, que se desarrollan en horario nocturno bajo la iluminación artificial de la plaza, los participantes interactúan con reses bravas en un ambiente festivo pero que siempre conlleva riesgos inherentes a la lidia de astados. El toro de la ganadería Antonio López Gibaja embistió al hombre de 65 años, provocándole una cornada penetrante en el tórax que resultó incompatible con la vida.

Los servicios médicos del dispositivo de seguridad actuaron con inmediatez, trasladando al herido a la enfermería instalada en la propia Plaza Mayor. A pesar de los esfuerzos del equipo sanitario por estabilizar al paciente y practicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, las graves lesiones provocadas por el asta del animal no dejaron margen de actuación. La cornada había afectado órganos vitales, causando un shock hemorrágico que precipitó el desenlace fatal. El protocolo activado inmediatamente después del fallecimiento incluye la intervención judicial para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Dispositivo de seguridad y medidas preventivas

El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo cuenta cada año con un amplio dispositivo de seguridad y asistencia sanitaria que incluye profesionales médicos, enfermeros y técnicos en emergencias desplegados estratégicamente por la plaza y sus alrededores. La enfermería permanente instalada en la Plaza Mayor dispone de equipamiento avanzado para la atención de traumatismos, hemorragias y otras lesiones típicas de los festejos taurinos. Además, se establecen protocolos de evacuación rápida hacia el complejo asistencial de Salamanca en caso de que las lesiones requieran intervención quirúrgica especializada.

A pesar de estas medidas preventivas y del despliegue de efectivos, los festejos taurinos populares conllevan siempre un riesgo que las autoridades intentan minimizar mediante regulaciones específicas. La Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo se adapta durante el Carnaval con burladeros, vallas de protección y zonas reservadas para el público que no participa directamente en las capeas. Sin embargo, quienes deciden entrar al ruedo para torear o capear asumen voluntariamente los peligros asociados a la interacción con animales de lidia, criados específicamente para desarrollar su bravura y capacidad de embestida.

Qué es el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo representa una de las festividades taurinas más antiguas y arraigadas de la provincia de Salamanca, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Celebrado anualmente durante el mes de febrero, coincidiendo con las fechas del Carnaval tradicional, este evento combina elementos carnavalescos con la celebración de encierros, capeas y festejos taurinos populares que se desarrollan a lo largo de varios días. La Plaza Mayor mirobrigense se transforma en plaza de toros mediante la instalación de estructuras de protección y graderíos que acogen a miles de espectadores.

Los orígenes de esta celebración se remontan a varios siglos atrás, cuando los gremios locales organizaban corridas y capeas durante el período carnavalesco como parte de las festividades de la localidad. Con el paso del tiempo, el Carnaval del Toro ha evolucionado hasta convertirse en un referente del calendario taurino popular español, atrayendo a aficionados de toda la geografía nacional e internacional. El Campanazo, que marca el inicio oficial de los festejos, constituye un momento especialmente emotivo en el que se voltea la campana de la torre del ayuntamiento mientras la multitud congregada vitorea ataviada con los característicos pañuelos naranjas.

Cuáles son los riesgos de las capeas populares

Las capeas nocturnas y diurnas que se celebran durante el Carnaval de Ciudad Rodrigo implican la participación directa de aficionados, muchos de ellos sin formación profesional en tauromaquia, que deciden enfrentarse a reses bravas en un entorno festivo. Estos festejos populares, aunque regulados por normativas autonómicas y locales, presentan peligros evidentes derivados de la naturaleza impredecible del comportamiento de los astados y de la falta de experiencia de muchos participantes. Las cornadas, contusiones, pisotones y traumatismos diversos constituyen las lesiones más frecuentes registradas en estos eventos.

La estadística de accidentes en festejos taurinos populares en España refleja que cada año se producen centenares de heridos, algunos de ellos de gravedad, y ocasionalmente víctimas mortales como la registrada en esta ocasión. Los expertos en tauromaquia insisten en la necesidad de que quienes participen en estas actividades sean conscientes de los riesgos que asumen y mantengan en todo momento una actitud de respeto hacia el animal. Las condiciones meteorológicas adversas, como el frío y la lluvia que caracterizaron el inicio de este Carnaval 2025, pueden además incrementar el peligro al dificultar la visibilidad y la movilidad de los participantes.

Cómo afecta este suceso a la continuidad del Carnaval

Tras el fallecimiento registrado en las primeras horas del sábado, las autoridades locales y los organizadores del Carnaval deberán valorar las medidas a adoptar respecto a la continuidad de los festejos programados. Tradicionalmente, cuando se produce una víctima mortal en celebraciones de este tipo, se suele guardar un minuto de silencio y suspender temporalmente los festejos en señal de duelo y respeto hacia el fallecido y sus familiares. La decisión final corresponde al ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, que deberá pronunciarse oficialmente sobre el desarrollo de los eventos previstos para los próximos días.

El impacto emocional de este tipo de tragedias se extiende más allá de la familia directa del fallecido, afectando al conjunto de la comunidad mirobrigense y a los miles de visitantes que acuden a participar en el Carnaval. Ciudad Rodrigo, localidad de aproximadamente 12.000 habitantes situada en el suroeste salmantino, cerca de la frontera con Portugal, vive con especial intensidad estas fechas que suponen uno de los principales atractivos turísticos y económicos del año. El debate sobre la seguridad en los festejos taurinos populares vuelve a cobrar actualidad tras este luctuoso suceso, el primero del año 2025 en el ámbito de las celebraciones taurinas tradicionales en España.