Una mujer muere en Barcelona tras caerle encima el techo de una nave industrial por el temporal

Una mujer de 46 años ha fallecido esta madrugada en Barcelona como consecuencia de las heridas sufridas al caerle encima el techo de una nave industrial durante el temporal de viento extremo que ha azotado Cataluña. La víctima se encontraba entre las personas heridas por el episodio de fuertes rachas de viento que mantuvo ayer en alerta a prácticamente toda la comunidad autónoma.

Según ha informado el Departamento de Salud de la Generalitat, nueve personas han sido ingresadas en distintos centros sanitarios de la comunidad. La borrasca Nils ha dejado 90 heridos y más de 4.000 incidencias, con rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora en numerosos puntos del territorio catalán.

Entre los heridos se encuentra un joven de 22 años, voluntario de protección civil, que permanece ingresado en estado crítico. Otro compañero suyo está grave pero ya se encuentra estabilizado, según las fuentes sanitarias consultadas.

Mientras se marcha una borrasca, entra otra. La nueva depresión, denominada Oriana, mantendrá hoy en alerta por viento, lluvia o nieve a comunidades como Andalucía, Castilla y León, Asturias, Murcia o de nuevo Cataluña. Especial atención merece Grazalema donde se esperan acumulaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado, cuando miles de vecinos cumplen ya una semana fuera de sus casas.