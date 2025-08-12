Muere un voluntario que trabajaba en el operativo del incendio de Molezuales entre Zamora y León

Un voluntario ayuda a refrescar el suelo en un incendio de León.

Uno de los voluntarios que trabajaba en el operativo del incendio de Molezuelas de la Carballeda ha fallecido este martes debido a las heridas provocadas por las quemaduras, según ha informado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia, amigos y compañeros del fallecido en "estos duros momentos".

También ha deseado una rápida recuperación a las personas heridas en varios incendios de la Comunidad y ha pedido "mucha precaución" y que se sigan las indicaciones de las autoridades en todo momento.