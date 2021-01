Los niños se contagian del coronavirus mucho más que los adultos

Una reciente investigación de la Universidad Técnica de Múnich ha señalado que los niños también son grandes transmisores del coronavirus. Los investigadores han comprobado si doce mil menores tenían anticuerpos y se ha descubierto que, en los colegios y guarderías, se habían infectado seis veces más de lo que se esperaba.

Este estudio ha demostrado que los niños se contagian y, lo que es más inquietante, pueden llevar el virus a casa y contagiar al resto de la familia. Para los estudiosos, ha sido una sorpresa que, entre tantas muestras analizadas, se observara claramente que tantos niños han tenido coronavirus durante los últimos meses de 2020. Asimismo, se sospecha que los niños han podido ser asintomáticos o haber tenido síntomas leves como resfriados.

Además, han apuntado que, en un principio, no se sabía la tasa de contagios no detectados. En la actualidad, se ha podido demostrar por este estudio que es seis veces mayor a la estimada. También, expone que a los niños no se les hace tantas pruebas como a los adultos, por lo que se subestimó el número de casos positivos por coronavirus entre los más pequeños de los hogares.

Medidas higiénicas y test

En Alemania, se ha puesto encima de la mesa la hipótesis de que, no se han hecho suficientes test a los niños en los colegios y guarderías, los padres no sabían si sus pequeños estaban contagiados, ellos han seguido yendo al trabajo y han podido llevar el virus a los centros de trabajo o encuentros familiares y que haya podido traducirse en las cifras tan trágicas de la segunda ola en el país alemán. Esta cadena puede haber sucedido porque se han enviado a cientos de niños a casa sin realizarles test.

Los investigadores de este estudio advierten de que, si se desea mantener abiertos los centros educativos ante la llegada de la tercera ola de Covid-19, hay que establecer unas reglas de higiene más estrictas y cautelares. Insisten en que debe haber grupos reducidos, higiene, ventilación de las aulas como en otros lugares.

Hay que recordar que en el Reino Unido se ha vuelto a un confinamiento estricto en el que las escuelas también se han cerrado y en otros lugares de Europa se están debatiendo las próximas medidas ante el aumento de los casos. Seguir las indicaciones sanitarias es una tarea fundamental para que los datos de contagios puedan ser controlados.