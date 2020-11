La nota para que su vecino aprenda a aparcar que se convirtió en viral

Aparcar el coche no siempre es fácil. Si no disponemos de una plaza de parking privado donde nos aseguramos el sitio adecuado, aparcar en la calle es muchas veces misión imposible: todo lleno, vados y zonas de carga y descarga..., y espacios mal aprovechados donde entraría nuestro coche si alguien no hubiera “cogido” dos sitios.

Sin embargo, ni los que tienen plaza de parking están a salvo de críticas de los vecinos y de medio mundo, ya que las redes sociales lo difunden rápidamente.

Así le ha ocurrido a una persona que, después de hacer maniobras para estacionar su coche en el parking dejó una de las ruedas encima de la línea.

Imagen viral

Un acto que, en principio no tiene mayor importancia pero que inhabilita la plaza contigua del aparcamiento y eso pareció ser el problema. Lo que no esperaba la persona que dejó el coche mal aparcado es la nota que alguien le dejó en el parabrisas de su vehículo rojo: una hoja en la que se puede ver a una tortuga dibujada y un texto.

Hay que practicar primero... pic.twitter.com/DLqsAbaxId — Líos de Vecinos (@LiosdeVecinos) November 14, 2020

“Muchos niños de tres años tienen problemas para no salirse de las líneas. A lo mejor si practicas coloreando esta tortuga te ayuda a aparcar mejor”, se puede leer en el folio del parabrisas.

Esta imagen la ha compartido en Twitter la cuenta especializada en conflictos vecinales Líos de vecinos y se ha convertido en un auténtico boom. En pocos días, la publicación tiene más de 17.000 me gusta y más de 3.000 compartidos.