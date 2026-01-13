Alerta amarilla en nueve comunidades por lluvias, viento y olas de hasta 5 metros

Un total de nueve comunidades autónomas permanecen este martes bajo alerta amarilla por riesgo meteorológico debido a fuertes lluvias, rachas de viento intensas y temporal marítimo, según las últimas predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las zonas más afectadas por el oleaje presentan olas de hasta 5 metros en el litoral cantábrico y gallego, mientras que las precipitaciones acumuladas pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en determinadas áreas del noroeste peninsular.

Las comunidades que se encuentran en situación de alerta amarilla por fenómenos meteorológicos adversos son Cantabria, Galicia, Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Canarias, Asturias, Navarra y el País Vasco. Cada territorio presenta diferentes niveles de riesgo según la naturaleza de los fenómenos esperados: mientras que Cantabria registra avisos tanto por viento como por oleaje, Galicia sufre la combinación de lluvia intensa y mala mar. Por su parte, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Canarias permanecen en alerta específicamente por precipitaciones, Asturias y Navarra por rachas de viento, y el País Vasco exclusivamente por temporal marítimo.

Precipitaciones intensas en Andalucía y Canarias

En cuanto a las lluvias, se espera que se acumulen más de 15 litros por metro cuadrado en el transcurso de una hora en diversos puntos de las provincias andaluzas de Huelva y Cádiz. Las zonas más afectadas incluyen el litoral gaditano, la campiña tanto gaditana como sevillana, y la zona del Estrecho de Cádiz. Estas precipitaciones irán acompañadas de tormentas ocasionales en el litoral, con posibilidad de que se formen mangas marinas, un fenómeno meteorológico que puede resultar espectacular pero también peligroso.

En el archipiélago canario, concretamente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, la alerta amarilla se mantiene activa por lluvias que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, existe la posibilidad de que estas precipitaciones vengan acompañadas de tormentas, lo que incrementa el riesgo de acumulación rápida de agua en zonas urbanas y barrancos.

Temporal marítimo con vientos de hasta 61 kilómetros por hora

El temporal marítimo afectará especialmente al mar Cantábrico y a la costa gallega durante este martes, con vientos marítimos que alcanzarán velocidades de hasta 61 kilómetros por hora. Esta situación generará un oleaje considerable, con olas que pueden llegar a los 5 metros de altura en las zonas más expuestas. La AEMET advierte en su página web oficial de que estas condiciones pueden representar peligros para la navegación costera y las actividades marítimas en general.

El litoral cántabro se verá particularmente afectado por este fenómeno, con un temporal que combina tanto fuertes rachas de viento como oleaje significativo. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en zonas portuarias y evitar paseos por malecones y zonas expuestas al mar durante las próximas horas, especialmente en aquellas áreas donde se concentra la mayor intensidad del temporal.

Acumulaciones de hasta 60 litros en Galicia

Las previsiones meteorológicas indican que se acumularán más de 40 litros por metro cuadrado en un periodo de doce horas en varias zonas del noroeste peninsular. Entre las áreas afectadas se encuentran la provincia de Pontevedra, el interior de A Coruña, la comarca de Sanabria en Zamora, el sur de la provincia de Ávila y el norte de Cáceres, en Extremadura.

Sin embargo, la situación más significativa se registrará en el oeste y suroeste de A Coruña, donde las precipitaciones acumuladas pueden alcanzar los 60 litros por metro cuadrado en doce horas. Esta cantidad considerable de lluvia puede provocar encharcamientos en zonas urbanas, incremento del caudal de ríos y arroyos, y dificultades en la circulación por carreteras secundarias y vías con peor drenaje.

Rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora

El viento constituye otro de los fenómenos meteorológicos adversos previstos para este martes. Las rachas más intensas alcanzarán los 90 kilómetros por hora en el centro de Cantabria, especialmente en el valle de Villaverde, así como en la cordillera asturiana y en los Picos de Europa. El litoral cantábrico también experimentará rachas de similar intensidad, lo que puede provocar caída de ramas, desplazamiento de objetos no anclados y dificultades para la circulación de vehículos de gran tonelaje.

En otras zonas como Liébana y la Cantabria del Ebro, las rachas máximas se situarán en torno a los 80 kilómetros por hora, mientras que en la vertiente cantábrica de Navarra se esperan vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden afectar especialmente a zonas elevadas y áreas expuestas, donde se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre y especial atención al tránsito por carreteras de montaña.

¿Qué significa la alerta amarilla de la AEMET?

La Agencia Estatal de Meteorología utiliza un sistema de avisos codificados por colores para informar a la población sobre fenómenos meteorológicos adversos. La alerta amarilla representa el primer nivel de aviso y se activa cuando existe un peligro meteorológico bajo pero que requiere atención. No implica un riesgo extremo para la población general, pero sí aconseja mantener precauciones, especialmente en actividades al aire libre o relacionadas con los fenómenos específicos advertidos.

Este nivel de alerta indica que las condiciones meteorológicas pueden resultar potencialmente peligrosas para determinadas actividades, especialmente aquellas relacionadas con la navegación marítima, actividades en zonas costeras, trabajos en altura o desplazamientos por carreteras de montaña. Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones meteorológicas y adaptar las actividades previstas a las condiciones reales del tiempo.

¿Cómo afecta el temporal a la navegación y actividades costeras?

El temporal marítimo previsto para el Cantábrico y Galicia presenta condiciones adversas para la navegación, tanto profesional como deportiva. Con olas de hasta 5 metros y vientos de 61 kilómetros por hora, las embarcaciones pequeñas y medianas pueden experimentar dificultades significativas. Las capitanías marítimas suelen recomendar no salir a la mar en estas condiciones, especialmente para embarcaciones de recreo.

Las actividades costeras como la pesca desde espigones, paseos por malecones o prácticas deportivas en zonas próximas al mar también deben evitarse durante episodios de oleaje fuerte. Las olas pueden alcanzar alturas superiores a las previstas en zonas con configuración costera particular, y el riesgo de golpes de mar en paseos marítimos se incrementa considerablemente.

¿Qué precauciones tomar ante lluvias intensas y tormentas?

Ante la previsión de lluvias intensas y tormentas en Andalucía, Canarias y el noroeste peninsular, las autoridades recomiendan evitar el paso por zonas inundables, cauces de ríos y barrancos. En zonas urbanas, es aconsejable no estacionar vehículos en áreas susceptibles de encharcamiento y extremar la precaución en pasos subterráneos.

Durante las tormentas, especialmente aquellas con posibilidad de mangas marinas en el litoral andaluz, se recomienda buscar refugio en lugares cerrados y alejarse de zonas elevadas y descampadas. La conducción debe realizarse con especial precaución, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de seguridad, ya que el pavimento mojado reduce significativamente la adherencia de los neumáticos y aumenta el riesgo de aquaplaning.