El nuevo reto matemático que divide a internet: ¿puedes resolver (45² - 300) ÷ (25 - 5) × (18 - 12) + 6³ sin cometer errores?

Los desafíos matemáticos se han convertido en auténticos fenómenos virales en internet. Lo que parece un simple cálculo acaba provocando debates interminables en redes sociales: ¿quién tiene razón y quién se equivoca? La clave, como siempre, está en aplicar el método correcto.

En esta ocasión, la operación que está dando la vuelta al mundo es la siguiente:

(45² - 300) ÷ (25 - 5) × (18 - 12) + 6³

Aunque pueda parecer sencilla, esconde trampas que solo se resuelven aplicando con rigor el método pemdas, el sistema universal del orden de operaciones.

Cómo se resuelve el reto paso a paso

Potencias y paréntesis: 45² = 2025 → 2025 - 300 = 1725 25 - 5 = 20 18 - 12 = 6 6³ = 216

Expresión reducida: 1725 ÷ 20 × 6 + 216

División: 1725 ÷ 20 = 86,25 (si preferimos fracción: 1725/20 = 345/4) Multiplicación: (345/4) × 6 = 2070/4 = 517,5 (o en fracción: 1035/2) Suma final: 517,5 + 216 = 733,5 (o exacto: 1467/2 = 733,5)

Respuesta final: 733,5

En este caso aparece un número con decimal, algo que suele generar debate. Para quienes quieran trabajar solo con fracciones exactas, el resultado sería 1467/2.

El método pemdas, el gran aliado

El truco está en seguir al pie de la letra el orden de operaciones:

p: primero los paréntesis.

primero los paréntesis. e: después las potencias.

después las potencias. m y d: multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha. a y s: finalmente, sumas y restas.

Saltarse un paso o cambiar el orden lleva a respuestas erróneas, y es lo que genera tantos debates cuando estos retos se vuelven virales.

Nuevos problemas para poner a prueba tu mente

Si te has atrevido con el cálculo principal, prueba estos ejercicios adicionales:

(20² - 80) ÷ (16 - 8) + 5³ (50² + 100) ÷ (30 - 10) × (12 - 4) (36 - 12)² ÷ (14 - 6) + (7³ - 200) (18² - 54) ÷ (9 - 3) × (10 + 2) (15³ - 1000) ÷ (25 - 15) + 9²

Un repaso a la historia de las matemáticas

Las matemáticas son una de las disciplinas más antiguas de la humanidad.

En Egipto se utilizaban para calcular áreas agrícolas tras las crecidas del Nilo.

se utilizaban para calcular áreas agrícolas tras las crecidas del Nilo. Los babilonios inventaron tablas de multiplicar y sistemas de numeración en base 60, que aún usamos para medir minutos y segundos.

inventaron tablas de multiplicar y sistemas de numeración en base 60, que aún usamos para medir minutos y segundos. Los griegos , como Pitágoras o Euclides, establecieron principios que todavía se enseñan en las escuelas.

, como Pitágoras o Euclides, establecieron principios que todavía se enseñan en las escuelas. En India nació el concepto del cero, que después perfeccionaron los matemáticos árabes, dando lugar al sistema decimal actual.

nació el concepto del cero, que después perfeccionaron los matemáticos árabes, dando lugar al sistema decimal actual. En la Edad Moderna, científicos como Newton y Descartes aplicaron las matemáticas al estudio del universo, sentando las bases de la ciencia contemporánea.

Hoy las matemáticas son esenciales para la informática, la economía, la medicina, la ingeniería y prácticamente cualquier ámbito de la vida moderna.

Los beneficios del cálculo mental

Resolver operaciones de este tipo no es solo un juego viral. Los expertos señalan que el cálculo mental tiene grandes ventajas:

Refuerza la memoria y la concentración .

y la . Aumenta la agilidad mental .

. Estimula la creatividad en la resolución de problemas.

en la resolución de problemas. Mejora la confianza personal y reduce el miedo a los números.

y reduce el miedo a los números. Funciona como un entrenamiento cerebral, útil en cualquier edad.

Retos avanzados para mentes inquietas

((30 - 10)² ÷ (12 - 4)) × (7 + 5) + 8² (60³ - 5000) ÷ (30 - 20) + (14² - 36) (40² + 80) ÷ (20 - 5) × (10 - 3) - 9³ (120 - 40)² ÷ (25 - 15) + (16³ - 2000) (72 ÷ (6 + 2)) × (20² - 100) + 15²

Conclusión

Los retos matemáticos virales tienen algo en común: convierten el cálculo en un juego colectivo. Internet se llena de respuestas, discusiones y explicaciones, y al final todos aprenden algo. Con o sin memes, las matemáticas siguen demostrando que no son solo números: son una forma de entrenar la mente y ver el mundo con lógica.