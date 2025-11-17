Oberaxe detecta 331.817 discursos de odio en las redes en el tercer trimestre, casi el doble que entre abril y junio

El sistema FARO del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) detectó durante el tercer trimestre de 2025 (de julio a septiembre) un total de 331.817 contenidos de discurso de odio reportables en redes sociales, lo que representa casi el doble que entre abril y junio (184.096).

Así se desprende del tercer boletín trimestral de monitorización del discurso de odio en redes sociales correspondiente al periodo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025, publicado este lunes por el Oberaxe.

En este sentido, refleja que el incremento de "contenidos hostiles" estuvo "estrechamente vinculado" a determinados acontecimientos mediáticos y sociales como los sucesos de Torre Pacheco (Murcia), ocurridos en julio. Estos recuerda que "provocaron un repunte sin precedentes en la actividad de los discursos de odio, alcanzando su máximo el 12 de julio con 32.892 contenidos detectados".

Igualmente, revela que, del total de contenidos reportados, las plataformas retiraron el 45%, un incremento de 11 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre (34%). "Este avance refleja los esfuerzos realizados por las plataformas digitales para mejorar sus mecanismos de moderación y respuesta ante la proliferación de mensajes de odio", apunta.

La plataforma con mayor tasa de retirada continúa siendo TikTok (96%), seguida de Instagram (62%), Facebook (43%) y X (10%). Por su parte, YouTube sigue siendo la plataforma con menor nivel de respuesta, con sólo un 7% de los contenidos retirados.

En cuanto al tipo de notificación, el Oberaxe indica que un 12% de los contenidos fueron retirados tras ser denunciados por usuarios normales, mientras que un 33% lo fueron a través de la vía trusted flagger o comunicante fiable. Para el observatorio esta situación evidencia "la limitada capacidad del usuario común para promover la retirada de los contenidos hostiles".

El análisis del sistema FARO muestra que, durante este trimestre, los discursos de odio se dirigieron principalmente hacia las personas del norte de África (79%), seguidas de personas musulmanas (16%) y personas africanas o afrodescendientes (8%).

También revela un incremento en los mensajes "hostiles" hacia menores migrantes no acompañados, especialmente tras la cobertura mediática de los sucesos ocurridos en el centro de acogida de Hortaleza (Madrid).

En cuanto al contenido de los mensajes, predominaron los que "deshumanizan o degradan" a las personas de origen extranjero (36%). Si bien, el Oberaxe señala que esta categoría experimentó una reducción de 18 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.

Además, revela que un 31% de los mensajes presenta a las personas migrantes como una "amenaza para la seguridad y la convivencia", mientras que un 16% incita a su expulsión y un 10% promueve la "violencia directa". "Estos datos reflejan cómo el discurso de odio reproduce y amplifica estereotipos negativos, generando un clima de desconfianza y hostilidad que afecta de forma directa a la convivencia social", recalca el Observatorio.

Respecto al lenguaje, el Oberaxe indica que el "agresivo explícito" continúa siendo la "forma predominante" en los contenidos analizados, presente en el 91% de los mensajes detectados, que incluyen insultos, amenazas o descalificaciones directas, y en un 9% se emplea la ironía y/o el sarcasmo.

Por otro lado, expone que el uso de emoticonos (19% de los contenidos) con "connotaciones deshumanizadoras o violentas" (como animales o fuego) se consolida como un "recurso recurrente" en los mensajes de odio, "contribuyendo a normalizar actitudes hostiles y a dificultar su identificación por parte de los algoritmos de moderación".

La inseguridad ciudadana, tema principal

Los principales temas asociados al discurso de odio durante el tercer trimestre se relacionan con la inseguridad ciudadana (61%), el conflicto armado (21%) y el ámbito económico (17%).

"Los mensajes e imágenes vinculadas con la inseguridad ciudadana mantuvieron su peso predominante, reforzando narrativas que asocian la migración con la delincuencia y la violencia", asegura el Observatorio.

De la misma manera, apunta que el conflicto armado entre Israel y Palestina generó también un "importante volumen de mensajes islamófobos y antisemitas", mientras que los relacionados con el ámbito económico "instrumentalizaron el debate sobre los recursos públicos y las ayudas sociales para fomentar el rechazo hacia las personas migrantes".

"Los datos del tercer boletín trimestral confirman que la percepción de inseguridad y la desinformación actúan como factores amplificadores del discurso de odio, por lo que resulta fundamental mantener una respuesta coordinada y sostenida que promueva la convivencia y la tolerancia en las redes sociales", concluye.