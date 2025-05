Ojo a las faltas de ortografía en la selectividad puede bajar nota un 20%: los errores más comunes a evitar

La penalización por faltas de ortografía en los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) cambia este año y los miles de alumnos que se preparan para hacer la próxima semana los exámenes tienen en cuenta que los errores gramaticales pueden bajar la nota hasta un 20 % en el examen de Lengua Castellana y Literatura II.

En el nuevo modelo de PAU la penalización por faltas de ortografía en estas asignaturas será de un máximo de dos puntos, mientras que en Lengua Extranjera el límite está en 1,5 puntos y en el resto de materias la nota puede bajar como mucho 1 punto.

Es un criterio común de corrección en todas las comunidades autónomas, aunque en el caso de Lengua y Literatura se restará a partir de la segunda falta con un cuarto de punto en la mayoría de regiones y con un 0,10 a partir del tercer error en el resto de materias.

No obstante, hay comunidades que empezarán a contar el primer error ortográfico, sea tilde o falta gramatical más grave.

También se evaluará de forma específica aspectos como la coherencia textual y la concordancia en todos los ejercicios que requieran redacción, que podrían reducir la nota un máximo de 1 punto.

Las universidades recuerdan que en el examen de Lengua Castellana y Literatura II se valora la expresión escrita, la capacidad de redacción, la riqueza léxica y la matización expresiva.

La ortografía será juzgada en su totalidad, letras, tildes y signos de puntuación.

Errores ortográficos más frecuentes

Algunos errores comunes que pueden suponer un obstáculo en los exámenes y que recuerda la editorial Rubio son los siguientes:

'A ver' y 'haber': Un clásico que sigue dando guerra. Una cosa es querer comprobar algo (a ver) y otra, que haya algo que hacer (haber). Un truco puede ser cambiarlo por 'veamos'.

'Hay', 'ahí' y 'ay': el trío que se confunde. 'Hay' es lo que hay, 'Ahí' señala un sitio, 'Ay' suelta una emoción como sorpresa o susto.

'Echar' sin H: Falta muy frecuente. 'hechar' con hache del verbo 'hacer' y 'echar' sin H en frases como "voy a echar un vistazo" o "te echo de menos". Fácil de recordar si pensamos que, en este caso, lo primero que echamos es la H.

'Llendo' no existe, aunque se oiga mucho. El gerundio del verbo ir se escribe siempre con Y: yendo.

'Valla' y 'vaya': 'Valla' como cerca y "¡Vaya lío!" como expresión.

'Porque', 'por qué', 'porqué' y 'por que': Suenan igual pero tienen distintos usos. 'Porque' (junto y sin tilde) es la respuesta a "voy porque quiero". 'Por qué' (separado y con tilde) es la pregunta "¿Por qué te fuiste?". 'El porqué' (junto y con tilde) es un motivo, "no entiendo el porqué" y 'por que' (separado y sin tilde) se usa en estructuras más complejas, "luchamos por que se haga justicia".

'Halla', 'haya', 'allá' y 'aya': 'Halla' es encontrar, 'Haya' puede ser un árbol o del verbo haber como "espero que haya suerte", 'Allá' indica lugar y 'aya' es quien cuida a los niños.

'Si no' y 'Sino': cuando va junto se usa para contraponer, "no estudia, sino que trabaja" y cuando va separado plantea una condición, "Si no estudias, suspendes". Un truco; si puedes meter un 'entonces' en la frase, van separadas.