Conoce la nueva pantalla inteligente de Amazon: Echo Show 8

Amazon vuelve a revolucionar el mercado de los altavoces inteligentes. Meses después de sacar a la venta el Echo Show 5, nos trae el siguiente modelo, el Echo SHow 8, donde el número vuelve a referirse a la pantalla. Este último modelo lleva integrada una pantalla táctil de 8 pulgadas, que lo hace todavía más cómodo y se encuentra en dos colores: gris o negro.

Lleva integrado un asistente virtual que, como no, es Alexa -asistente virtual de Amazon- y además incluye cuatro altavoces. Al tener pantalla, Alexa te organizará mucho mejor el día. Además podrás entretenerte con ella pidiéndole recomendaciones de películas, series, noticias o podcasts.

Con la ventaja de que incluya pantalla, no solo podrás hacer que Alexa te comunique con algún familiar o amigo, sino que además podrás hacerlo a través de videollamada. ¿Y si a quién quiero llamar no tiene Echo Show 8? no pasa nada, este aparato te permite llamar a cualquier dispositivo que incluya pantalla. Lo mejor de de todo es que si posees varios aparatos de Echo, podrás compartir contenido entre estos - algo muy cómodo y necesario -.

Como siempre Alexa se encarga de todo aquello que le pidas, como reducir el brillo de la luz, controlar las luces del hogar o las cámaras de vigilancia. La ventaja de que posea pantalla es que puedes añadir una foto de fondo. Este aparato está diseñado para el día a día: desde preparar recetas paso a paso, hasta recordatorios de los recado u obligaciones que tienes. Se adapta perfectamente a tu ritmo de vida y protege tu privacidad.

La privacidad es algo básico y primordial, por ello Amazon cada vez se adapta más a este tipo de necesidades. Echo Show 8, incluye un botón para desactivar la cámara. También ha aumentado la seguridad en las escuchas de la misma Alexa, haciendo que el usuario sepa perfectamente cuándo está siendo grabado y cuándo no. En el momento en el que se esté procesando una grabación, el dispositivo activará una luz azul. Por si caso quieres asegurarte, puedes revisar todas las grabaciones y borrar las que no te interesen.

Aunque la cámara no es su fuerte, no es algo que necesitemos continuamente. Nos interesa más el hecho de poder cantar una canción, ya que nos brinda la oportunidad de seguir la letra a través de la pantalla.

Además Alexa simplifica tu vida de muchas maneras, y otra muy buena es que te ayuda a hacer la compra por internet, te configura el calendario e incluso te dice los recordatorios que tienes. Alexa cada vez es más rápida e inteligente y uno de los motivos es la configuración fácil por wifi. ¿Qué es esto? Si anteriormente has tenido algún dispositivo Amazon, Alexa lo recordará y no hará falta que vuelvas a introducir la contraseña.

Echo Show 8, es compatible con Android y con iOS.

Para tener mayor seguridad y confianza en el producto a la hora de su compra, tiene un año de garantía. Su precio 129,99€.