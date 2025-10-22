El Papa señala la tristeza como la enfermedad de nuestro tiempo

El papa León XIV, este miércoles en la Plaza de San Pedro.

León XIV afirmó que "la tristeza es la enfermedad de nuestro tiempo", durante su catequesis en la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro ante cerca 50.000 personas.

"La tristeza, la enfermedad de nuestro tiempo, invasiva y generalizada, que acompaña los días de tantas personas", lamentó el pontífice.

Y agregó que la tristeza se manifiesta como "un sentimiento de precariedad, en momentos de profunda desesperación, que impregna el interior y parece prevalecer sobre cualquier oleada de alegría, que priva a la vida de sentido y vigor, que se convierte en un viaje sin rumbo ni sentido".

El Pontífice agregó que "Jesús puede sanar" la tristeza". "Es el Resucitado quien cambia radicalmente nuestra perspectiva, infundiendo la esperanza que llena el vacío de la tristeza", explicó.

A pesar de la lluvia, cerca 50.000 personas se acercaron este miércoles a la plaza de San Pedro para asistir a la audiencia y León XIV recorrió con el papamóvil toda la plaza y llegó hasta la vía de la Conciliazione.