¿Qué pasa si pierdes a tu mascota durante un vuelo? La Justicia Europea la considera equipaje y limita las indemnizaciones

El TJUE dicta que las aerolíneas no deben pagar más por la pérdida de una mascota que por una maleta

Viajar con mascotas se ha convertido en algo cada vez más frecuente, pero el transporte aéreo sigue generando dudas y preocupaciones entre los dueños de estos animales. En vuelos comerciales, los perros y gatos pueden viajar en cabina o en la bodega, dependiendo de su tamaño, raza y peso, cumpliendo con las condiciones impuestas por las aerolíneas y pagando las tasas correspondientes.

Sin embargo, un reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado cómo se debe compensar a los dueños en caso de daño o pérdida de sus mascotas durante el viaje, una resolución que ha generado debate y críticas.

El tribunal determinó que las mascotas forman parte del concepto de "equipaje" según el Convenio de Montreal, que regula el transporte internacional de personas y equipaje. Esto significa que las aerolíneas no están obligadas a ofrecer indemnizaciones adicionales más allá de las que corresponden al equipaje facturado.

Esta decisión surge a raíz del caso de una pasajera de un vuelo de Iberia entre Buenos Aires y Barcelona en octubre de 2019. Su perra viajaba en la bodega dentro de un transportín, pero desapareció mientras era trasladada al avión y nunca se recuperó. La dueña solicitó judicialmente una compensación de 5.000 euros por el daño moral sufrido, ya que no había hecho ninguna declaración especial sobre el valor de la mascota al facturarla.

La aerolínea reconoció su responsabilidad y aceptó indemnizarla, pero únicamente dentro de los límites establecidos para el equipaje facturado, tal como prevé la normativa internacional. El TJUE respaldó esta postura, indicando que el concepto de "personas" solo abarca a los pasajeros, mientras que los animales deben considerarse equipaje en este contexto legal.

Reacciones de las asociaciones de protección animal

El fallo ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los animales. José Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina de España (RSCE), calificó la resolución como "un paso atrás" en la protección legal de los animales.

"Un perro no es una maleta ni un objeto; es un ser vivo", afirmó Doval. Según él, decisiones como esta reflejan la falta de sensibilidad de algunas instituciones hacia los animales y podrían ser utilizadas por grupos que se oponen a ampliar los derechos legales de las mascotas.

A pesar de estas críticas, el tribunal es claro: la indemnización por la pérdida de una mascota se rige por las mismas reglas que el equipaje. Esto significa que el propietario tiene derecho a recibir una compensación, pero dentro del límite establecido por la aerolínea.

Posibilidades de declarar un valor especial

El TJUE también señaló que si el propietario considera que la compensación estándar resulta insuficiente, puede realizar una declaración especial del valor del equipaje en el momento del registro, incluyendo a la mascota, siempre que la aerolínea lo acepte y se abone la cantidad adicional correspondiente. Esta opción permite aumentar la indemnización potencial, pero requiere de un acuerdo previo con la compañía aérea.

En la práctica, esto obliga a los dueños de mascotas a ser conscientes de los riesgos que implica su transporte en avión y a tomar medidas preventivas si desean asegurarse de una compensación mayor en caso de pérdida o daño.

Impacto del fallo

El dictamen del TJUE reafirma el enfoque del Convenio de Montreal y establece un criterio uniforme para toda la Unión Europea, evitando que los animales puedan ser considerados de manera diferente entre distintos países o aerolíneas. Sin embargo, también pone de manifiesto la necesidad de debatir sobre los derechos de los animales en contextos donde son tratados como objetos, especialmente en viajes comerciales.

Por ahora, los dueños de mascotas que viajen en avión deberán tener en cuenta que, legalmente, sus animales se consideran equipaje, y planificar en consecuencia, ya sea mediante la declaración de valor especial o adoptando medidas adicionales para garantizar su seguridad y bienestar durante el traslado.