Muere Paula Cisneros, la 'influencer' que dio visibilidad al síndrome de Down

Paula Cisneros, la influencer española de 16 años,ha muerto tras luchar durante un año contra un sarcoma. La triste noticia fue compartida por su hermana Sara, también influencer, a través de un emotivo mensaje en redes sociales: "Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación".

Paula, quien tenía síndrome de Down, utilizó sus redes sociales para dar visibilidad tanto a su enfermedad como a la realidad de las personas con esta condición genética. Con más de 600.000 seguidores en Instagram y 2,3 millones en TikTok, la joven promovió la normalización del síndrome de Down a través de su cuenta @yolopuedotodo, transmitiendo un mensaje de inclusión y positividad.

El legado de Paula Cisneros

A lo largo de su trayectoria como influencer, Paula compartió momentos inolvidables junto a su hermana Sara, como su participación en las Campanadas de Nochevieja de 2022 en Canal Extremadura y su desfile en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. "Este desfile ha tenido mucha repercusión y gracias a ello muchas personas se han sentido identificadas y representadas", destacó Sara, resaltando el impacto del trabajo que realizaron juntas.

El caso de Paula recuerda al de Elena Huelva, otra joven influencer española que también falleció en 2023 a causa de un sarcoma. "Paula, has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte", expresó Sara en su emotivo mensaje de despedida.

El síndrome de Down en España

Según datos de la Federación Española de Síndrome de Down (DOWN ESPAÑA), se estima que en España hay aproximadamente 35.000 personas con esta condición genética. El síndrome de Down es una alteración cromosómica que se produce cuando una persona nace con un cromosoma extra en el par 21.

A pesar de los avances en la inclusión y normalización de las personas con síndrome de Down en la sociedad, aún queda un largo camino por recorrer. Iniciativas como la de Paula Cisneros contribuyen a visibilizar la realidad de este colectivo y a promover la igualdad de oportunidades.