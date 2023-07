El planeta encadena dos días consecutivos con la temperatura media global más alta jamás registrada

La temperatura global promedio sobre la superficie del planeta marcó el martes 4 de julio el récord de 17,18 grados Celsius (62,92 Fahrenheit), informó este miércoles la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El nuevo récord, desde que comenzaron los registros en 1979, superó el anterior de 17,01 Celsius (62,62 Fahrenheit) registrado el lunes pasado, señaló la agencia, a pocos días de iniciado el verano en el hemisferio norte.

La combinación de El Niño temprano y el cambio climático han llevado a advertencias de científicos que han vaticinado éste como uno de los años más calurosos registrados.

A principios de junio NOAA había señalado el comienzo de El Niño, un fenómeno climático vinculado con el aumento de las temperaturas en el océano Pacífico oriental ecuatorial.

Según NOAA, el efecto de El Niño podría causar un verano lluvioso en el sur de Estados Unidos y en la costa del Golfo de México.

Robert Rohde, de Berkeley Earth en la Universidad de California, indicó en un mensaje Twitter que "esta combinación bien podría traer días aún más calurosos en las próximas seis semanas".

NCEP has placed Earth's average temperature yesterday as the hottest single day thus far measured by humans.This is driven by the combination of El Niño on top of global warming, and we may well see a few even warmer days over the next 6 weeks. pic.twitter.com/RCrROHaWwp