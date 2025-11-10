Los refugiados y los desplazados son los más afectados por el cambio climático pese a haber contribuido poco a sus causas

Una persona camina junto a basura acumulada en una zona del barrio Maracangalha, cerca del aeropuerto de Belem.

Los refugiados y los desplazados internos están entre los más afectados por el cambio climático, "a pesar de haber contribuido poco a sus causas", subrayó la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en un informe publicado este lunes.

El documento de Acnur, bajo el título Sin escape II: El camino a seguir, coincide con el comienzo de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30) en Belem (Brasil), donde la agencia abogará por una acción climática más fuerte que incluya y proteja a los refugiados.

Según destaca el informe, un 75% de los 117 millones de personas desplazadas y refugiadas por guerras, violencia y persecución viven en países altamente vulnerables a amenazas climáticas.

Riesgos climáticos en los campos de refugiados

Pero además, subrayó Acnur en el informe, muchos de los mayores campos de refugiados del mundo están en zonas con condiciones climáticas incluso más duras que las del propio país donde se encuentran.

En Yemen, por ejemplo, el 30% de los campamentos de desplazados internos tienen una alta probabilidad de sufrir inundaciones.

A esto se suma la falta de medios económicos, que limitan el acceso de desplazados y refugiados a recursos para protegerse, y de documentación, que les hace invisibles ante los programas nacionales de preparación climática, explicó la agencia.

En muchos contextos ni siquiera tienen permitido moverse libremente, lo que reduce su capacidad de encontrar lugares más seguros ante fenómenos climáticos adversos.

Además, destacó Acnur, el cambio climático agrava las desigualdades en los campamentos entre personas con discapacidad, niños y mujeres.

En Sudán del Sur y Uganda, ejemplificó la agencia, la presión para conseguir recursos esenciales puede forzar a las mujeres a adoptar estrategias de supervivencia inseguras como el sexo transaccional, el matrimonio infantil o la elaboración y venta de alcohol.

Combatir la crisis para evitar otras nuevas

Para combatir esta realidad, Acnur destacó la reducción de emisiones globales como un requisito indispensable.

"Sin nuevas inversiones en mitigación de las emisiones, los impactos climáticos aumentarán cada vez más la carga de las crisis humanitarias existentes y podrían desencadenar otras nuevas", advirtió la agencia de la ONU.

Como medidas más concretas, Acnur propuso incluir a los refugiados y desplazados internos en las decisiones climáticas, dejando que sean ellos quienes lideren las propuestas por ser los más indicados para "entender las necesidades" de sus comunidades y traducirlas en acciones cotidianas.

En este sentido, la agencia destacó que, de los 30 países en desarrollo con mayores poblaciones refugiadas, sólo Chad, Jordania, Níger y Sudán del Sur las incluyen en sus planes nacionales de adaptación al cambio climático.

También planteó ampliar el alcance de la financiación económica para paliar el cambio climático a las poblaciones desplazadas o refugiadas.

Actualmente, destacó Acnur en el informe, los países que menos financiación climática reciben per capita son los menos desarrollados y más vulnerables al clima y los afectados por un conflicto, precisamente los que suelen albergar grandes poblaciones desplazadas.

También subrayó la importancia de una acción climática y de protección frente a los desastres que se adapte a las particularidades de los territorios afectados por el conflicto, a pesar de las dificultades añadidas.