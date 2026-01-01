Rescatan el cadáver del montañero atrapado por un alud en el Valle de Bielsa (Huesca)

La Guardia Civil ha rescatado el cadáver el hombre sepultado la tarde del miércoles por un alud en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa, en el Pirineo de Huesca, ha informado el 112.

En el operativo trabajaban desde la tarde del miércoles varios especialistas de la Guardia Civil, con perros de rescates.

El montañero quedó atrapado por un alud cuando practicaba raquetas. Los servicios de emergencia se activaron sobre las 20:00, después de que la persona que lo acompañaba consiguiera bajar al Refugio de Urdiceto para dar el aviso, y han localizado el cuerpo en la mañana de este jueves.

La zona en la que se produjo el alud está a unas tres horas caminando desde el refugio.

Una vez concluido el rescate, el operativo ha permanecido en el Refugio de Urdiceto a la espera de ser evacuados por el helicóptero de la Guardia Civil.