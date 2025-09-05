Reto matématico del día para resolver en un 'plis plas': (7³ – 14) ÷ (2 + 5) × (6 – 4) + 3²

Las matemáticas, lejos de ser únicamente una materia escolar, se convierten en un verdadero entrenamiento diario para la mente. Resolver problemas numéricos es comparable a salir a correr, a practicar yoga o a hacer pesas en el gimnasio: la diferencia es que en lugar de trabajar músculos visibles, fortalecemos nuestra capacidad de concentración, la memoria y la agilidad mental. Un reto como el que hoy planteamos, (7³ – 14) ÷ (2 + 5) × (6 – 4) + 3², es mucho más que un simple cálculo. Es una invitación a detener la rutina, dedicar unos minutos al razonamiento y comprobar que el cerebro también agradece un buen ejercicio.

Cuando nos enfrentamos a este tipo de desafíos numéricos no buscamos únicamente llegar al resultado, sino disfrutar del proceso. La atención se centra, el ruido mental se apaga y se activa una especie de juego de lógica interna que mantiene la mente en forma. Es un hábito que cada vez más expertos recomiendan incorporar al día a día: resolver pequeños problemas matemáticos al despertar, en el transporte público o incluso antes de dormir. Una costumbre sencilla que, a largo plazo, puede mejorar la capacidad de tomar decisiones rápidas, la paciencia y el pensamiento crítico.

Cómo resolver el problema paso a paso

La clave para no enredarse en este tipo de expresiones está en aplicar siempre el orden correcto de operaciones, lo que se conoce como la regla PEMDAS (paréntesis, exponentes, multiplicación, división, adición y sustracción). El problema propuesto es el siguiente:

(7³ – 14) ÷ (2 + 5) × (6 – 4) + 3²

Primero se resuelven los exponentes y las operaciones dentro de paréntesis. El cálculo de 7³ da como resultado 343. A ese valor le restamos 14, quedando 329. Otro paréntesis nos indica que debemos calcular 2 + 5, que es 7, y un tercero muestra que 6 – 4 es igual a 2. Mientras tanto, también debemos atender al exponente aislado: 3² = 9. La expresión se simplifica entonces a:

329 ÷ 7 × 2 + 9

El siguiente paso es atender a la división: 329 ÷ 7 = 47, una división exacta que permite avanzar sin decimales. Continuamos con la multiplicación: 47 × 2 = 94. Finalmente, sumamos el resultado del exponente que dejamos pendiente: 94 + 9 = 103.

El desenlace es claro: el resultado del reto es 103. Puede parecer sencillo al leerlo de corrido, pero requiere atención, método y, sobre todo, evitar precipitarse.

¿Por qué hacer estos retos cada día?

Los beneficios de un entrenamiento mental con problemas matemáticos van mucho más allá de la satisfacción de encontrar la respuesta. Resolverlos con frecuencia ayuda a mejorar la memoria de trabajo, es decir, la capacidad de retener información y manipularla en cuestión de segundos. También fortalece la concentración, al obligar a fijar la atención en un único objetivo y dejar de lado las distracciones externas. Se desarrolla la lógica, porque cada paso debe seguir un orden claro, y se gana velocidad mental, un recurso muy útil en la vida cotidiana para comparar precios, calcular tiempos o analizar situaciones con rapidez.

Además, diversos estudios señalan que este tipo de ejercicios estimulan la plasticidad cerebral. Dicho de otro modo, el cerebro se comporta como un músculo capaz de crear nuevas conexiones y reforzar las ya existentes. Cuantas más veces resolvemos problemas, más se agiliza la capacidad de aprender cosas nuevas y retener información útil.

Treinta ejemplos para seguir practicando

Si quieres continuar afinando tu mente, aquí tienes treinta problemas matemáticos diseñados para aplicar el mismo orden de operaciones. Algunos son más sencillos, otros requieren mayor atención, y en varios encontrarás exponentes, paréntesis y divisiones estratégicas. Intenta resolverlos sin mirar las soluciones y comprueba después si tu resultado coincide.

(8 × 4) ÷ (3² – 5) + 6 (5³ – 10) ÷ 5 + (2⁴ ÷ 4) 9 + (3 × 2²) – (16 ÷ 8) (4 + 6) ÷ 2 + 5² (10 – 3²) × (7 ÷ 7) + 1 (12 ÷ 3) + (2³ × 2) (6² – 20) ÷ (8 – 4) (15 – 5) × (9 ÷ 3) + 2² (9² ÷ 9) + (25 – 20) (7 + 5)² ÷ (4 × 3) (3³ – 9) + (18 ÷ 6) (20 – 8) ÷ (2²) + 7 (4 × 5) + (3² – 1) (18 ÷ 3) × (6 – 2²) (2⁴ + 6) ÷ (5 – 3) (50 – 25) ÷ (5) + 2³ (10² – 81) ÷ (9 – 6) (6³ ÷ 18) – (12 – 6) (25 ÷ 5) + (7 × 2) (14 – 6)² ÷ (4 + 4) (30 ÷ 6) × (3³ – 20) (9 × 8) – (4² + 7) (7² ÷ 7) + (3³ ÷ 3) (5 × 5) – (2 × 2²) (40 ÷ 5) + (18 ÷ 3) (8² – 50) ÷ (10 – 5) (4³ ÷ 8) + (6 – 3) (60 ÷ 12) × (2² + 3) (100 – 36) ÷ (8) + 5 (11 × 2) + (9² ÷ 9)

Soluciones explicadas

14 27 19 30 2 20 4 34 14 12 21 10 28 12 11 13 6,33… 6 19 8 35 49 16 17 14 2,8 11 35 13 31

Una conclusión para llevarse a casa

El resultado del reto original era 103, pero el verdadero aprendizaje está en el camino recorrido. Resolver un problema matemático es una pequeña aventura en la que se activan reglas conocidas, se entrenan los reflejos lógicos y se alcanza una meta clara. La recompensa es doble: por un lado, el orgullo de dar con el resultado correcto; por otro, el ejercicio mental que queda como entrenamiento.

Con treinta nuevos ejemplos resueltos, el lector tiene en sus manos una auténtica rutina de gimnasio intelectual. Incorporar estas prácticas a la vida diaria es tan sencillo como sacar unos minutos al día y tan beneficioso como cualquier otra actividad para mantener la mente sana y despierta. Las matemáticas, cuando se abordan como juego y reto, dejan de ser una asignatura rígida para convertirse en una herramienta de bienestar.