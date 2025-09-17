El reto matemático que arrasa en internet: ¿eres capaz de resolver (30² - 150) ÷ (18 - 6) × (12 - 8) + 7³ sin equivocarte?

Las matemáticas han vuelto a convertirse en un fenómeno viral gracias a un reto que pone a prueba la agilidad mental de miles de personas. Aunque pueda parecer una simple operación, resolverla correctamente exige aplicar la regla pemdas, el orden universal de las operaciones matemáticas. Solo quienes dominan este método logran dar con la solución exacta sin caer en los errores más comunes.

Este tipo de desafíos no son únicamente un pasatiempo de redes sociales. Los especialistas en educación destacan que enfrentarse a problemas matemáticos fomenta la memoria, la capacidad de razonamiento y la toma de decisiones rápidas, habilidades que resultan esenciales tanto en la escuela como en la vida diaria.

El método pemdas, la clave para no fallar

Para comprender cómo se resuelven este tipo de operaciones, es imprescindible recordar el método pemdas. Se trata de un acrónimo en inglés que marca el orden de los cálculos:

p: paréntesis

paréntesis e: exponentes o potencias

exponentes o potencias m y d: multiplicación y división (de izquierda a derecha)

multiplicación y división (de izquierda a derecha) a y s: adición y sustracción (de izquierda a derecha)

Cuando no se aplica correctamente este sistema, los resultados suelen ser erróneos. Es justo lo que ocurre en miles de comentarios en internet, donde los usuarios discuten sus respuestas sin coincidir en la solución.

El reto principal

Resuelve paso a paso:

(30² - 150) ÷ (18 - 6) × (12 - 8) + 7³

potencias y paréntesis: 30² = 900 → 900 - 150 = 750 18 - 6 = 12 12 - 8 = 4 7³ = 343

Expresión reducida: 750 ÷ 12 × 4 + 343

división: 750 ÷ 12 = 62,5 (si queremos fracción exacta: 750/12 = 125/2) multiplicación: (125/2) × 4 = 250 suma: 250 + 343 = 593

respuesta final: 593

Ejemplos adicionales para practicar

(18² - 90) ÷ (15 - 5) + 6³ = 297 (25² + 50) ÷ (20 - 10) × (8 - 2) = 400 (40 - 10)² ÷ (12 - 6) + (9³ - 700) = 356 (14² - 28) ÷ (7 - 3) × (5 + 1) = 252 (12³ - 1000) ÷ (20 - 10) + 8² = 428

Una mirada a la historia de las matemáticas

El origen de las matemáticas se remonta a miles de años. Los pueblos antiguos necesitaban contar, medir y calcular para sobrevivir. De ahí nacieron los primeros sistemas numéricos:

Los egipcios desarrollaron fórmulas para medir campos agrícolas tras las crecidas del Nilo.

desarrollaron fórmulas para medir campos agrícolas tras las crecidas del Nilo. Los babilonios crearon tablas de multiplicar y sistemas de numeración basados en el 60, que aún usamos para medir el tiempo.

crearon tablas de multiplicar y sistemas de numeración basados en el 60, que aún usamos para medir el tiempo. Los griegos , con figuras como Pitágoras y Euclides, sentaron las bases de la geometría.

, con figuras como Pitágoras y Euclides, sentaron las bases de la geometría. En la India y el mundo árabe surgió el concepto del cero y se perfeccionó el sistema decimal.

y el mundo surgió el concepto del cero y se perfeccionó el sistema decimal. En la Edad Moderna, las matemáticas se aplicaron al estudio del universo, la física y la tecnología, con Galileo, Newton o Descartes como grandes referentes.

Hoy las matemáticas son la base de la informática, la economía, la medicina, la ingeniería y prácticamente cualquier campo del conocimiento humano.

Los beneficios del cálculo mental

Más allá de aprobar un examen o resolver un reto viral, el cálculo mental aporta ventajas cognitivas comprobadas:

Refuerza la memoria y la concentración .

y la . Aumenta la agilidad mental para la vida cotidiana.

para la vida cotidiana. Estimula la creatividad al buscar diferentes formas de resolver un mismo problema.

al buscar diferentes formas de resolver un mismo problema. Mejora la confianza personal y reduce la ansiedad matemática.

y reduce la ansiedad matemática. Actúa como un entrenamiento cerebral, retrasando el deterioro cognitivo en la edad adulta.

Retos avanzados para los más atrevidos

((25 - 5)² ÷ (10 - 2)) × (7 + 3) + 9² = 739 (50³ - 2000) ÷ (25 - 15) + (12² - 24) = 62376 (28² + 56) ÷ (14 - 7) × (6 - 2) - 8³ = 260 (100 - 40)² ÷ (30 - 20) + (15³ - 1000) = 3245 (60 ÷ (5 + 1)) × (18² - 144) + 20² = 3188

Consejos para afrontar estos desafíos

No te saltes pasos: anota siempre cada resultado intermedio. Recuerda la prioridad de operaciones: no se multiplica antes de resolver paréntesis ni se suma antes de dividir. Practica con variaciones: cambia números y verás cómo la dificultad se multiplica. Dedica unos minutos al día: igual que leer o hacer ejercicio, el cerebro necesita constancia. Convierte el cálculo en un juego: compite con amigos o familiares a ver quién resuelve más rápido.

Las matemáticas como desafío viral y como herramienta de vida

Que este tipo de problemas se vuelvan tendencia en internet no es casualidad. Los retos despiertan la curiosidad, generan debate y demuestran que el interés por las matemáticas nunca desaparece. Resolver operaciones no solo es una forma de divertirse, también es una manera de mantener activa la mente, mejorar en los estudios y aplicar lo aprendido en la vida cotidiana.

El cálculo, al final, no es solo cuestión de números: es una forma de pensar.