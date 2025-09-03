El reto matemático del día para sacar brillo al cerebro: (6² ÷ 3) + 4 × (5 – 2)² – (12 ÷ 4)

Las matemáticas no son únicamente números y operaciones: son un auténtico gimnasio para la mente. Cada vez que resolvemos un problema, no solo llegamos a un resultado correcto o incorrecto, sino que entrenamos habilidades fundamentales que usamos a diario sin darnos cuenta. Desde planificar la compra en el supermercado hasta tomar decisiones rápidas en el trabajo, el pensamiento lógico y la agilidad mental juegan un papel esencial en nuestra vida.

Resolver un reto matemático como el que te proponemos hoy implica aplicar una de las reglas más importantes: el orden de operaciones (también conocido por el acrónimo inglés PEMDAS: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación y División, Adición y Sustracción). Este principio asegura que todos lleguemos al mismo resultado siguiendo una jerarquía clara y estructurada.

Además, dedicar unos minutos a estos ejercicios aporta un beneficio inmediato: obligamos a nuestra mente a concentrarse, a evitar distracciones y a reforzar la memoria de trabajo. Se trata de una forma de despertar el cerebro de manera similar a como lo haría una caminata o un estiramiento físico, pero en este caso fortaleciendo la musculatura intelectual.

Y ahora, con la teoría bien recordada, vamos al desafío de hoy.

El reto principal

Resuelve la siguiente operación paso a paso:

(6² ÷ 3) + 4 × (5 – 2)² – (12 ÷ 4)

Paso a paso:

Exponente y paréntesis internos:

6² = 36

(5 – 2) = 3 → (3)² = 9

La operación queda:

(36 ÷ 3) + 4 × 9 – (12 ÷ 4)

Divisiones:

36 ÷ 3 = 12

12 ÷ 4 = 3

La operación ahora es:

12 + 4 × 9 – 3

Multiplicación:

4 × 9 = 36

Queda:

12 + 36 – 3

Suma y resta final:

12 + 36 = 48

48 – 3 = 45

Resultado final: 45

Un número entero y exacto, sin necesidad de recurrir a decimales ni fracciones.

Ejemplos adicionales resueltos

(8 ÷ 2) + (3² × 2)

3² = 9 → 9 × 2 = 18

8 ÷ 2 = 4

Total: 4 + 18 = 22

5 × (6 – 4)² + (9 ÷ 3)

(6 – 4) = 2 → 2² = 4

5 × 4 = 20

9 ÷ 3 = 3

Total: 20 + 3 = 23

(10 – 2³) + (15 ÷ 5)

2³ = 8

(10 – 8) = 2

15 ÷ 5 = 3

Total: 2 + 3 = 5

(7 + 3) × 2² – (16 ÷ 4)

(7 + 3) = 10

2² = 4 → 10 × 4 = 40

16 ÷ 4 = 4

Total: 40 – 4 = 36

Ejercicios de práctica

Prueba a resolverlos tú mismo antes de mirar la solución:

(4² ÷ 2) + (9 – 5) 3 × (7 – 4)² + 8 (5³ ÷ 5) – (12 ÷ 6) 6 × (10 – 8)² + (18 ÷ 3) (9 + 1)² ÷ 5

Soluciones

16 ÷ 2 = 8 → 8 + 4 = 12 (7 – 4) = 3 → 3² = 9 → 3 × 9 = 27 → 27 + 8 = 35 5³ = 125 → 125 ÷ 5 = 25 → 12 ÷ 6 = 2 → 25 – 2 = 23 (10 – 8) = 2 → 2² = 4 → 6 × 4 = 24 → 18 ÷ 3 = 6 → 24 + 6 = 30 (9 + 1) = 10 → 10² = 100 → 100 ÷ 5 = 20

Los beneficios de ejercitar la mente con matemáticas

Resolver este tipo de problemas no solo te ayuda a mejorar en clase o en el trabajo: también potencia capacidades cognitivas que usas en tu vida cotidiana.

Refuerza la memoria de trabajo, esencial para recordar varios datos a la vez mientras tomas decisiones.

Mejora la concentración, reduciendo distracciones y aumentando la productividad en tareas largas.

Desarrolla el pensamiento lógico, clave en profesiones técnicas, pero también útil al planificar gastos, organizar viajes o tomar decisiones familiares.

Incrementa la agilidad mental, lo que facilita reaccionar con rapidez en situaciones que requieren cálculo inmediato.

Estimula la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro de crear y reforzar conexiones neuronales, algo fundamental para mantenerlo activo con la edad.

Un cerebro que se enfrenta a retos matemáticos con frecuencia es un cerebro más entrenado, más ágil y mejor preparado para los desafíos del día a día.

Conclusión

El reto de hoy, con exponentes, paréntesis, multiplicaciones y divisiones, no solo te deja con un resultado claro (45), sino que te recuerda la importancia de ejercitar la mente con constancia. Igual que un músculo se fortalece con ejercicio físico, la mente se afila con las matemáticas.