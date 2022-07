Los riesgos de no llevar unas gafas de sol adecuadas

Con la llegada del verano, el sol y las altas temperaturas, las gafas de sol se vuelven un complemento indispensable en nuestro día a día. Miles de gafas de sol se comparan a diario en el mundo, pero ¿Cómo saber si las gafas de sol que se usan son seguras?

El Ministerio de Consumo ha emitido un documento en el que explican a la ciudadanía como comprobar el nivel de protección de las gafas de sol. Para ver de esta manera si son adecuadas para la playa, hacer deporte, conducir...

Unas gafas de sol no homologadas no protegen adecuadamente de los rayos ultravioletas del sol. Con las nuevas modas, cada vez más cambiantes, variar de gafas de sol se ha convertido en algo muy habitual y, miles de personas, sobre todo jóvenes se han acostumbrado a comprarlas no por su seguridad, sino por ser un complemento más para el outfit. Sin conocer realmente los riesgos a los que esto puede llevar.

Es por ello importante conocer los datos que el Ministerio ha compartido. Donde se advierte de que "cuando usamos gafas de sol, las pupilas se dilatan y la radiación solar puede dañar el ojo si las lentes no tienen el filtro adecuado".

Pasos para comprobar que las gafas tienen el filtro adecuado

Para que unas gafas solares sean seguras deben tener un filtro adecuado. Para ello hay que:

Revisar el marcado 'CE': Todas deben llevarlo y significa que cumplen con todos los requisitos legales y de seguridad de la UE. En las infantiles hay que tener cuidado: las gafas de sol y las de juguete pueden confundirse. Ambas tienen el marcado ‘CE’ pero solo las primeras tienen filtro protector.

Para comprobar el filtro que usan las gafas hay que:

En primer lugar hay que ver la copia del primer código de letras y números que aparece en la patilla: el código indica la marca y el modelo exacto de tus gafas. Introducirlo en un buscador online. Entrar en la web oficial de la marca: donde se podrá consultar la información sobre el filtro de la lente en la ficha técnica del producto.

Qué tipo de filtros hay que distinguir

Según las gafas y el tipo de actividad que vayamos a realizar será necesario un tipo de filtro u otro. Así, se distinguen dentro de las que cuentan con filtro de categoría las siguientes gafas de sol:

Con protección muy alta: seguras para alta montaña y deportes acuáticos. No son seguras para la conducción

seguras para alta montaña y deportes acuáticos. Con protección alta: seguras para el campo y la playa

seguras para el campo y la playa Con buena protección: seguras para condiciones normales de luminosidad y para hacer deportes.

seguras para condiciones normales de luminosidad y para hacer deportes. Con protección baja: solo son seguras para condiciones de luminosidad baja

solo son seguras para condiciones de luminosidad baja Con protección muy baja: no protegen de los rayos solares. Únicamente cumplen funciones de comodidad y estética.

Riesgos de llevar gafas de sol no homologadas

Llevar gafas de sol no homologadas puede ser algo muy perjudicial y dañoso para la salud ocular. Algunos de los trastornos que puede ocasionar según algunas clínicas de visión son los siguientes: