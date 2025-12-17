El sacerdote viral que cita a Robe Iniesta en su homilía dominical: "Ama, ama, ama y ensancha el alma"

Durante los últimos días no dejan de sucederse los homenajes por la muerte de Robe Iniesta, uno de los músicos referentes dentro del rock español. Fito Cabrales, Melendi o los cientos de seguidores congregados en Plasencia el pasado domingo han sido solo algunas de las muestras de reconocimiento al artista que deja en su música un legado para varias generaciones. El último ha ocurrido en el lugar más inesperado: la iglesia de un pequeño pueblo de Burgos de apenas 70 habitantes.

El párroco de Quintanilla de Riopico, Eduardo Dorado, incluyó en su homilía del pasado domingo un fragmento del poema de Manolo Chinato Ama, ama, ama y ensancha el alma, en que se basa uno de los temas de Extremoduro. El sacerdote sacó su móvil y pronunció ante sus feligreses los siguientes versos:

"Que solo os enseñaron el odio y la avaricia / Yo quiero que todos, como hermanos / Repartamos amores, lágrimas y sonrisas / De pequeño me impusieron las costumbres / Me educaron para hombre adinerado / Pero ahora prefiero ser un indio / Que un importante abogado / Hay que dejar el camino social alquitranado / Porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas / Hay que volar libre al sol y al viento / Repartiendo el amor que tengas dentro / Ama, ama, ama y ensancha el alma".

"He querido poner un homenaje a Robe y a Manolo. Fijaos, una canción de Extremoduro. No soy fan de ellos, me gusta su música, pero es lo que el Concilio Vaticano II llamaba las semillas del verbo", explicaba el clérigo a sus parroquianos. El sacerdote vinculaba así la letra de la canción con los textos de San Justino, uno de los padres de la Iglesia, quien afirmaba que Dios ha sembrado semillas de verdad, valores y bien en todas las culturas y religiones, que son el reflejo del Verbo (Cristo) y que, según el Concilio Vaticano II, la Iglesia debe reconocer, purificar y elevar.

Lo que en esencia quería transmitir el religioso era que, sean o no creyentes, hay personas que, como Robe Iniesta, siembran con su palabra el Evangelio de Jesús: hacer el bien y amar al prójimo para "ensanchar el alma". Un mensaje que sorprendería al propio músico, quien concretó la fecha de su muerte con Satán y lo engañó hasta el pasado 10 de diciembre, y quien probablemente jamás se hubiera imaginado protagonizar un sermón en la misa dominical.

El discurso, recogido en un vídeo editado subido a las redes sociales por un vecino de Aranda de Duero, ha sido bien recibido por los parroquianos, que aplauden este guiño cultural y la modernización de la Iglesia.