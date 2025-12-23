Seis acusados de drogar y violar a la esposa de uno de ellos durante 13 años en el Reino Unido

Seis acusados por drogar y violar a la esposa de uno de ellos durante 13 años en el Reino Unido

El británico Philip Young y otros cinco hombres fueron acusados este lunes de un total de más de 60 delitos sexuales cometidos contra su hoy ex esposa, Joanne Young, durante un periodo de trece años, incluidos violaciones y administración de estupefacientes, informó la policía de Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.

Philip Young, de 49 años, fue imputado de 56 cargos, que supuestamente se habrían cometido entre 2010 y 2023, entre ellos múltiples violaciones, administración de sustancias para someter a su esposa, voyeurismo y posesión de imágenes indecentes de menores y de imágenes extremas, indicó el cuerpo policial.

Los otros cinco acusados son Norman Macksoni, de 47 años, imputado de un cargo de violación y posesión de imágenes extremas; Dean Hamilton, igualmente de 47 años y sin domicilio fijo, acusado de violación, agresión sexual por penetración y dos cargos de tocamientos sexuales, y Conner Sanderson Doyle, de 31 años, imputado de agresión sexual por penetración y tocamientos sexuales.

También Richard Wilkins, de 61 años, imputado de un cargo de violación y tocamientos sexuales, y Mohammed Hassan, de 37 años, acusado de tocamientos sexuales.

Tanto Philip Young, en prisión preventiva, como el resto de los acusados, que están en libertad bajo fianza, deberán comparecer el martes ante un tribunal de Swindon, en el suroeste inglés.

El superintendente detective Geoff Smith dijo en un comunicado que se trata de "un avance significativo en una investigación compleja y extensa" y destacó que la víctima cuenta con apoyo especializado desde el inicio del proceso.

Joanne Young, de 48 años, renunció a su derecho al anonimato, lo que significa que la prensa puede informar sobre su identidad y otros detalles personales en lo que se prevé que será un juicio de interés público en el Reino Unido.