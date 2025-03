Si crías gallinas para autoconsumo y no las registras podrías enfrentarte a cuantiosas multas

Desde comienzos de 2024, es obligatorio registrar las gallinas y otras aves de corral destinadas al autoconsumo en España, según establece el Real Decreto 637/2021, de 27 de julio. Esta normativa, que muchos propietarios aún desconocen, busca ordenar las granjas avícolas y establecer unas normas básicas de protección animal.

El decreto recoge una serie de deberes y obligaciones que los dueños de aves de corral deben cumplir, como prohibir intervenciones quirúrgicas que no sean por motivos terapéuticos, garantizar el acceso permanente a una yacija en buenas condiciones para los animales criados en el suelo, y asegurar el suministro de agua en cantidad y calidad necesaria.

Aunque el texto no especifica multas concretas, sí hace referencia a un régimen sancionador derivado de otras leyes. No declarar las gallinas y aves avícolas de autoconsumo en el registro se considera una infracción leve, que puede acarrear multas de entre 600 y 3.000 euros, según la Ley 8/2003 de sanidad animal y la Ley 32/2007 para el cuidado de los animales.

¿Por qué es importante registrar las gallinas de autoconsumo?

Aunque tener gallinas en casa para consumo propio puede parecer una práctica inofensiva, es crucial conocer y satisfacer las necesidades de estos animales para garantizar su bienestar y evitar posibles enfermedades. El registro obligatorio busca precisamente fomentar unas condiciones adecuadas de higiene y cuidado en las granjas avícolas, incluso en las más pequeñas.

Además, inscribir las aves en el registro facilita el control y seguimiento por parte de las autoridades competentes, permitiendo una mejor trazabilidad en caso de brotes de enfermedades o problemas sanitarios. De este modo, se protege tanto la salud de los animales como la de los consumidores.

Cómo registrar las gallinas de autoconsumo

Los propietarios de aves de corral destinadas al autoconsumo deben dirigirse a la consejería de agricultura o ganadería de su comunidad autónoma para tramitar la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA). Para ello, deberán facilitar datos como el número de animales, su ubicación y las condiciones de la explotación.

Una vez registrada la granja avícola, se asignará un código REGA que identificará de forma única a la explotación. Este código deberá ser conservado por el titular y comunicado siempre que se requiera, por ejemplo, al comprar o vender animales, o al solicitar ayudas o subvenciones.

¿Qué ocurre si no se registran las gallinas?

El incumplimiento de la obligación de registrar las aves de corral de autoconsumo puede acarrear sanciones económicas para los propietarios. Las multas pueden oscilar entre los 600 y los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y de si el responsable ha sido sancionado anteriormente por incumplir la normativa de bienestar animal.

En casos leves y cuando no haya habido dolo, las autoridades también pueden optar por emitir un apercibimiento en lugar de una multa, siempre que el propietario no haya sido sancionado en los dos años previos. No obstante, lo más recomendable es cumplir con la obligación de registro para evitar cualquier tipo de consecuencia legal.

Beneficios de tener gallinas en casa

A pesar de las obligaciones que conlleva, criar gallinas en el hogar también tiene sus ventajas. Los huevos de gallinas criadas en casa suelen ser más frescos y sabrosos que los comprados en tiendas, ya que las aves se alimentan de forma más natural y variada.

Tener gallinas también puede ser una forma de enseñar a los niños sobre el origen de los alimentos y fomentar su responsabilidad al cuidar de los animales. Además, las aves de corral contribuyen al control de plagas en el jardín o huerto, alimentándose de insectos y otros organismos dañinos.

En definitiva, criar gallinas en casa es una práctica cada vez más popular que, con los cuidados adecuados y cumpliendo con la normativa vigente, puede reportar beneficios tanto para las personas como para los animales y el medio ambiente.