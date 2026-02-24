¿Qué tiempo hará en marzo? Las cabañuelas de Jorge Rey adelantan "una importante borrasca" en estas zonas de España

Después de un fin de semana primaveral en España, la recta final de febrero llega con un nuevo frente. Así lo asegura la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que comparte sus previsiones a través de redes sociales. La presencia de precipitaciones en el extremo oeste peninsular el miércoles 25, marcará el regreso de la inestabilidad a zonas de Galicia. Por su parte, el joven aprendiz de meteorólogo Jorge Rey señala que esta situación se irá extendiendo de forma paulatina hacia el Cantábrico. Aún así, anticipa "una semana con muy pocas lluvias". Pero ¿qué tiempo nos deparará marzo?

Por el momento, la inestabilidad apenas afecta a Andalucía en los días previos al sábado 28 de febrero. Todo apunta a que el tiempo se mantendrá seco, con valores térmicos más altos de lo habitual para la época del año. Según la Aemet, esta tendencia continuará hasta los primeros días de marzo, cuando las precipitaciones podrían generalizarse en la región. "Con la llegada de un segundo frente el fin de semana, las temperaturas bajarán un poco", afirma Rey, conocido por emplear el tradicional método de las cabañuelas.

¿Qué tiempo va a hacer en marzo?

"El modelo europeo prevé un inicio de marzo con más precipitaciones de lo normal en las comunidades mediterráneas", informa Meteored. En un artículo publicado en este portal especializado, el meteorólogo Sergio Escama sostiene que "la transición definitiva del invierno a la primavera nunca es sencilla". Durante esta época del año, explica, pueden aparecer patrones atmosféricos poco habituales, muy influidos por mecanismos como la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) o los bloqueos en latitudes altas que alteran el recorrido habitual de las borrascas.

De acuerdo con sus previsiones, "el escenario más probable dibuja un inicio de marzo estable, aunque con opciones de evolucionar hacia un bloqueo atmosférico que reactive las lluvias en el Mediterráneo". Especialmente, en el nordeste peninsular y zonas próximas al mar Balear.

Esto es lo que dicen las cabañuelas de Jorge Rey

Más allá de los modelos meteorológicos, las cabañuelas también apuntan a un mes con altibajos térmicos y episodios de inestabilidad. "Los primeros días de marzo llegan con una subida muy importante de las temperaturas, y con lluvias para los días 4 y 5 en el oeste peninsular y Canarias", anuncia Jorge Rey en su canal de YouTube, El Tiempo con JR. Asimismo, prevé el paso de sucesivos frentes que mantendrán una alternancia. En sus palabras, las cabañuelas anuncias "subidas y bajadas repentinas de las temperaturas, entre días frescos y templadillos".

En torno a los días 17 y 18 de marzo, "una importante borrasca traerá calima y calorcillo, incluso", asegura el youtuber. Hacia el día 20, esta situación se dejará sentir en el oeste de la Península, con lluvias fuertes - más débiles en Canarias -. Una vez que la borrasca avance hacia Europa, alrededor del 24 de marzo, podrían entrar en España nuevas corrientes de aire frío polar, con posibles nevadas en zonas del norte. "Nos espera una Semana Santa mala", puntualiza Jorge Rey; especialmente, en el norte y durante los últimos días de marzo.

En definitiva, la previsión del tiempo para marzo en España apunta a un inicio más estable y templado, con posibles lluvias en el Mediterráneo, pero con una segunda mitad del mes marcada por mayor variabilidad atmosférica y la posible llegada de borrascas más activas.