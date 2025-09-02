El trámite obligatorio para disfrutar de los abonos mensuales de Cercanías que dejará de ser gratuito este mes de septiembre

Septiembre trae algunas novedades con respecto a los descuentos en el transporte público. Tras el fin de la gratuidad de los abonos de Renfe que beneficiaron a los usuarios recurrentes de Cercanías y Media Distancia el pasado 30 de junio y la vista puesta en un abono único previsto para 2026, el operador ferroviario incrementará el precio de algunos de sus servicios con el fin del verano.

Este nuevo cambio afecta concretamente a los usuarios de Cercanías mayores de 26 años. Hasta ahora, los interesados en adquirir un abono mensual con una tarifa plana de 20 euros válido para todas las zonas y núcleos de Cercanías, debían solicitar la tarjeta Renfe&Tú personalizada para cargar este título. Sin embargo, el plazo para realizar este trámite de forma gratuita vence el próximo 30 de septiembre.

La Tarjeta Renfe&Tú pasará a costar dos euros

La tarjeta Renfe&Tú personalizada tiene un aspecto similar al de una tarjeta de crédito e incluye una fotografía del titulr, además de contener un chip electrónico para la lectura en los controles de acceso y un sistema para la carga de títulos. Esta se puede solicitar mediante un formulario disponible en los puntos de venta de Renfe, junto con una fotocopia del DNI y una fotografía tamaño carné.

Esta documentación se deberá entregar en alguna de las estaciones de Cercanías, el mismo punto en que los usuarios podrán recibir la tarjeta. A partir del 30 de septiembre, este trámite dejará de ser gratuito y tendrá un coste de dos euros. Por su parte, la tarjeta Renfe&Rú no personalizada tiene un coste de un euro.

Estos abonos mensuales podrán canjearse hasta el 31 de diciembre de 2025.

El Verano Joven concluye el 30 de septiembre

Entre los descuentos que tocan a su fin este mes de septiembre se incluyen asimismo los del programa Verano Joven, dirigido a las personas nacidas entre 1995 y 2007. Los interesados deberán registrarse gratuitamente en este enlace, mediante el sistema de identificación digital Cl@ve o introduciendo los datos del DNI o NIE.

El usuario obtendrá un Código de Registro personal e intrasnferible, que deberá presentar a la empresa proveedora del billete para disfrutar de los siguientes descuentos en los títulos con fecha de viaje entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025:

Descuento del 90% en los autobuses de servicio regular de titularidad estatal .

. Descuento del 90% en los trenes de Media Distancia y en la red de ancho métrico .

. Descuento del 50% en títulos de trenes Avant .

. Descuento del 50% para servicios comerciales o Alta Velocidad , con un límite de 30 euros por billete.

, con un límite de 30 euros por billete. Descuento adicional del 50% en el pase Global Flexible de Interrail.

El código necesario para los descuentos a menores de 26 años

Los menores de 26 años podrán seguir disfrutando de importantes descuentos en el transporte público hasta el 31 de diciembre. No obstante, los beneficiarios deberán obtener un código personal gratuito para garantizar el cumplimiento de los requisitos de edad. Este se deberá solicitar en la web del Ministerio de Transportes, mediante Cl@ve o a través de un formulario:

Abono Niño , para los nacidos entre 2011 y 2025, que permite viajar con el 100% de descuento en todo el transporte público, con validez semestral.

, para los nacidos entre 2011 y 2025, que permite viajar con el 100% de descuento en todo el transporte público, con validez semestral. Abono Joven, para los nacidos entre 1999 y 2010, que brinda un descuento del 70% en los abonos y títulos multiviaje en autobuses de titularidad estatal, del 50% en los servicios ferroviarios de Media Distancia y un abono mensual con tarifa única de 10 euros en los núcleos de Cercanías.

Para poder beneficiarte de los descuentos debes registrarte al menos 24 horas antes de realizar la primera compra.