¿Cómo afectan las vacunas del Covid a niños, embarazadas y madres lactantes?

Desde el inicio la vacunación contra el COVID-19 en España han surgido muchas preguntas e incertidumbre respecto a su eficacia en grupos delicados. Esto se debe a que los ensayos clínicos en determinados grupos no han sido lo suficientemente abundantes y decisivos como para confirmar la efectividad de las vacunas, y entre ellos se encuentran niños, mujeres embarazadas y lactantes.

Olga Ramírez Balza, experta del Grupo de Patología Infecciosa de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, ha ofrecido cierta información sobre esta situación, que ha sido publicada en el portal del Gobierno dedicado a la vacunación frente al Covid-19.

Vacunación en mujeres embarazadas

En el caso de mujeres durante la etapa de gestación, ningún ensayo clínico hasta el momento ha incluido a este colectivo ya que, por motivos evidentes, cualquier estudio en embarazadas resulta más complejo.

Aunque al parecer no se han observado riesgos en los pocos casos en los que se ha vacunado a mujeres embarazadas, no existen suficientes datos para establecer una seguridad respecto a la inmunización en este estado. Por ello, no se recomienda la vacunación a este grupo de forma generalizada, pero puede valorarse la vacunación de manera individualizada si la embarazada tiene un alto riesgo de exposición al virus: solo se debe considerar su administración durante el embarazo si los posibles beneficios superan los posibles riesgos para la madre y el feto.

“No hay evidencia suficiente para recomendar su uso durante el embarazo. En términos generales, debe posponerse la vacunación de embarazadas hasta el final de la gestación”.

Siguiendo la opinión de la experta y basándonos en un principio de prudencia, en el caso de mujeres que desean quedarse embarazadas, el criterio es recomendar esperar entre dos semanas y un mes entre la segunda dosis y el embarazo.

En caso de que el embarazo se haya sabido una vez realizada la vacunación, la mayor parte de organismos –incluyendo la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME)– afirman que “no se debe recomendar la interrupción del embarazo después de una vacunación a una mujer embarazada, ya que los datos disponibles no muestran efectos dañinos sobre el feto”. Eso sí, se recomienda esperar a terminar el embarazo antes de finalizar el ciclo de vacunación.

Lactancia y vacunación

Respecto a este caso existe algo más de discrepancia entre las opiniones de los expertos. El documento del Ministerio de Sanidad recoge que “no hay datos sobre los posibles efectos de la vacuna durante la lactancia (ni sobre la producción de leche ni sobre el lactante), aunque teniendo en cuenta el tipo de vacuna actualmente autorizada no se considera que suponga un riesgo para el lactante, por lo que en el caso de mujeres que amamantan y que tienen alto riesgo de exposición o alto riesgo de complicaciones puede valorarse la vacunación de manera individualizada”.

La AEMPS refiere que “la decisión del empleo de la vacuna en mujeres embarazadas o durante la lactancia materna debería hacerse con la valoración de un profesional sanitario para evaluar individualmente los beneficios y riesgos según cada caso”.

Por su parte, CDC y ACIP declaran que “aunque no hay datos sobre la seguridad de las vacunas COVID-19 en mujeres lactantes o sobre los efectos de las vacunas de ARNm en el lactante o en la producción y excreción de leche, no se cree que las vacunas de ARNm sean un riesgo para el lactante”.

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV) indica que, considerando la importancia de la lactancia materna y la experiencia acumulada con otras vacunas inactivadas, “hay que valorar iniciar con normalidad, no interrumpir la lactancia materna en mujeres que reciban la vacuna y no demorar la vacunación, si está indicada, por este motivo”.

Vacunación en la infancia

En estos grupos de edad no se han realizado ensayos clínicos, ya que principalmente no han sido considerados un grupo prioritario por su incidencia y gravedad.

Además, El Ministerio de Sanidad deja claro que quedan pendientes algunas incertidumbres, como el papel que puede tener este colectivo en la transmisión y los aspectos relativos a la seguridad y eficacia de la vacuna, por lo que será fundamental revisar esta afirmación con la nueva evidencia que vaya estando disponible.

Ante la falta de datos y ensayos, la vacunación frente al Covid-19 en niños no estaría indicada por el momento.

Por su parte, la AEMPS afirma que las vacunas se recomiendan actualmente solo a personas a partir de 16 o 18 años de edad, en relación a las de Pfizer y de Moderna respectivamente: “La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha acordado con el laboratorio realizar un plan de investigación de la vacuna en niños en una fase posterior”.