¿Vas a poner estanterías flotantes en casa? Este es el paso clave que no te puedes saltar si quieres evitar problemas

Antes de colgar cuadros o colocar estanterías flotantes en casa, es recomendable detenerse en un paso previo: consultar los planos de la vivienda. Pero ¿por qué es tan importante? Estos documentos no solo recogen la distribución del hogar, sino que también ofrecen información clave sobre su estructura e instalaciones. Por lo tanto, son de gran utilidad para cualquier proyecto de decoración. Saber si una pared es de carga, qué tipo de tabique existe o por dónde pasan los cables y las tuberías permitirá planificarlo con más seguridad.

Si bien es verdad que no son necesarios para elegir la ubicación de un lienzo ligero, hay situaciones en las que sí conviene tenerlos en cuenta; especialmente, cuando se trata de soportar peso, perforar en profundidad e intervenir en muros que pueden ocultar sistemas sensibles. Anticiparse a todo ello reduce riesgos, evita averías y aporta un criterio técnico que va más allá de lo estético. Ahora bien, ¿en qué casos concretos son fundamentales y cómo los podemos conseguir?

¿Vas a colocar estanterías flotantes en casa? Es aconsejable revisar los planos

En estos casos, resulta útil consultar los planos de la vivienda / M.G.

Son numerosas las obras de mejora doméstica para las que conviene consultar los planos de la vivienda antes de empezar. Por ejemplo, a la hora de instalar estanterías flotantes destinadas a sostener libros o vajillas, fijar armarios altos en la cocina, colocar soportes de televisión orientables o incorporar paneles decorativos que exijan varios puntos de anclaje. En todos estos casos, disponer de esta documentación permite escoger el lugar más adecuado, valorar la resistencia de la pared y tener en cuenta las características del emplazamiento. Una revisión previa puede marcar la diferencia entre una instalación segura y un problema posterior.

Además, los planos no solo resultan útiles a nivel práctico. También pueden ser necesarios en determinados trámites administrativos, como la solicitud de una licencia de obras, la concesión de una hipoteca o la contratación de un seguro del hogar, donde se requiere información técnica sobre el inmueble. No obstante, a pesar de su importancia, muchos propietarios e inquilinos desconocen cómo solicitarlos, dónde se conservan o qué pasos deben seguir para acceder a ellos. Esto retrasa numerosas decisiones y gestiones que podrían resolverse con mayor agilidad.

¿Cómo conseguir los planos de una vivienda?

Lejos de lo que pueda parecer, existen diferentes vías para solicitar los planos de una vivienda, ya sea a través de canales privados o de organismos público. La disponibilidad, el coste y los requisitos pueden variar en función de la antigüedad del inmueble y de la normativa local, pero estas son las principales opciones: