La violencia machista suma 28 víctimas mortales en 2025 tras confirmar el asesinato de Murcia

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este miércoles un nuevo caso de violencia machista tras verificar que el crimen ocurrido en la localidad murciana de El Algar el pasado 16 de septiembre responde a este tipo de violencia sobre la mujer. Con esta confirmación, la cifra de mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de 2025 asciende a 28, mientras que el número total desde 2003, cuando comenzó el registro oficial, alcanza las 1.322 víctimas.

La víctima, identificada como Ginesa, tenía 64 años y fue presuntamente asesinada por su marido, un hombre de 66 años. Según han detallado fuentes oficiales, el agresor utilizó un arma blanca para acabar con la vida de su mujer. Las autoridades han confirmado que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto homicida, quien fue detenido por la Guardia Civil inmediatamente después de los hechos.

Este trágico suceso representa el primer asesinato por violencia machista registrado en la Región de Murcia durante el presente año. La distribución territorial de estos crímenes en 2025 sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor número de víctimas, contabilizando ocho casos hasta la fecha.

Le siguen Cataluña y Asturias con tres casos cada una; Canarias, Extremadura y Galicia con dos; mientras que Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, La Rioja y Murcia registran un caso en cada territorio.

"Nos queremos vivas"

Tras conocerse la confirmación oficial, la titular de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado su condena a través de la red social X, donde ha compartido un mensaje en el que denuncia que este crimen "vuelve a mostrar la peor cara de la cultura de la dominación". En su comunicado, la ministra ha expresado: "El asesinato machista de Ginesa nos vuelve a mostrar la peor cara de la cultura de la dominación. Basta ya de asesinos machistas que nos matan por el hecho de ser mujeres. Nos queremos vivas, libres e iguales. Mi más sentido pésame para familiares y amigos de Ginesa".

El caso de El Algar pone de manifiesto, una vez más, la persistencia de la violencia machista como una vergüenza nacional, a pesar de los esfuerzos institucionales y legislativos, continúa cobrándose vidas de mujeres en nuestro país. Las autoridades reiteran la importancia de utilizar los recursos disponibles para las víctimas, como el teléfono 016, que ofrece información y asesoramiento sobre violencia de género las 24 horas del día, si bien se ha de avanzar y progresar en la cultura de igualdad y en feminismo en cada rincón de la sociedad.