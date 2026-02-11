30.000 profesionales de 5.000 entidades han pasado ya por LaCabina

Desde que se inició la actividad en LaCabina de Telefónica en 2023, más de 30.000 personas de 5.000 empresas e instituciones han accedido a este espacio de innovación de 2.200 metros cuadrados. Y más del 40% de las corporaciones e instituciones que la han visitado ha incorporado nuevas soluciones tecnológicas de la compañía a sus negocios. Con más de 270 experiencias en su interior, este espacio de Telefónica ubicado en Distrito Telefónica (Madrid) es actualmente la superficie donde puede verse el mayor número de proyectos de innovación de la compañía.

LaCabina, el centro del Hub de Innovación y Talento de Distrito Telefónica que impulsa la digitalización en el entorno empresarial, está dividida en nueve espacios sectoriales que muestran las novedades relativas a las aplicaciones de Negocio, Innovación, Smart Building y Smart Cities, Turismo, Retail e Industria, Educación y Personas, y Sanidad y Asistencia Avanzada en el Hogar. Entre las soluciones más llamativas, destacan las aplicaciones de última generación basadas en la computación cuántica.