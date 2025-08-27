Andalucía, la tercera comunidad autónoma que más profesionales digitales demanda

El Mapa de Empleo de Fundación Telefónica ha registrado más de 56.700 ofertas de empleo de profesiones digitales en España en los últimos tres meses. De ellas, el 5,9 % pertenece a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que ocupa el tercer lugar nacional con un total de 3.418 vacantes. El ranking nacional lo lideran la Comunidad de Madrid y la Comunitat de Catalunya con 17.326 y 9.319, respectivamente.

Basado en la tecnología Big Data y mecanismos de Inteligencia Artificial (IA), el Mapa de Empleo de Fundación Telefónica, analiza las ofertas de empleo publicadas en los últimos tres meses en los portales Infojobs, Tecnoempleo, Buscojobs y ticjob, identificando y mostrando de manera visual e interactiva esta información para dibujar una fotografía de la situación actual de los perfiles y habilidades digitales más demandados por parte de las empresas en todo el territorio español y sus diferentes provincias. La provincia andaluza con mayor demanda de profesionales digitales es Málaga, con 1.543 ofertas de empleo, seguida muy de cerca por Sevilla, con 1.186. En tercer lugar, se sitúa Cádiz con 192 ofertas. Los tres perfiles digitales más solicitados en Andalucía han sido: Desarrollador/a de software, con 620 vacantes; administrador/a de sistemas con 315 ofertas y consultor/a TIC, con 290.

Esta herramienta se sitúa en un momento clave para el sector laboral, que representa la acelerada transformación tecnológica a la que han tenido que adaptarse todas las empresas y que requiere, más que nunca, de profesionales en tecnología. Tendencias como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o el Blockchain propician el crecimiento, desarrollo e innovación que facilita la evolución de la sociedad y los sectores productivos, esta explosión tecnológica también ha puesto de manifiesto la falta de profesionales especializados en estos ámbitos.

Se prevé que para 2030 el 22% de los empleos actuales experimenten disrupciones significativas lo que tendrá como resultado la creación de 170 millones de nuevos puestos en Big Data, Fintech, IA o Machine Learning.