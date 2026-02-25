Campaña de Telefónica y Guardia Civil para prevenir los ciberdelitos

La Guardia Civil y Telefónica, con el apoyo institucional del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), han puesto en marcha la segunda edición de la campaña ‘Juntos por tu seguridad digital’, con especial foco en el público joven con edades comprendidas entre los 8 -cuando comienzan a tener su primer móvil- y los 23 años. El objetivo es reducir los actos delictivos que se realizan en la red aprovechando el anonimato y el uso fraudulento de la Inteligencia Artificial (IA), un problema que cada vez afecta más a los menores de edad y que suele coincidir con su incorporación a las redes sociales.

Según datos de la Guardia Civil, en el último año se han incrementado los delitos de suplantación de identidad y el robo y uso no autorizado de las claves de acceso en niños y adolescentes. A su vez, el informe del INCIBE sobre las llamadas recibidas en su canal telefónico (el 017) refleja que, en 2025, más de 3.000 menores denunciaron ser víctimas de delitos de ciberacoso y extorsión sexual.

La primera edición de esta nueva campaña tuvo lugar en 2023 con la creación de 10 vídeos que se emitieron por toda España.