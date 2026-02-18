Movistar lanza el nuevo router Wifi 7, que transforma la conectividad en el hogar

Movistar incorporará a las nuevas altas de cualquier tarifa convergente miMovistar a partir del 16 de febrero su Router Movistar WiFi 7, un equipamiento que permite aprovechar al máximo las prestaciones de la red de fibra de Telefónica y responder a la creciente demanda de conectividad de los hogares.

El nuevo Router Movistar WiFi 7 supone una evolución hacia la conectividad del futuro al incorporar mayor capacidad, hasta un 70% más de tráfico de datos, lo que permite soportar un mayor volumen de dispositivos conectados de forma simultánea sin degradar el rendimiento. Además, con el nuevo router la latencia se reduce hasta en un 50%, ofreciendo una navegación más inmediata, y permite disfrutar de un 10% más de cobertura con respecto a su predecesor.

A todo ello, hay que añadir una seguridad reforzada para proteger la red del hogar, así como una mayor eficiencia al optimizar el consumo energético, logrando ser más eficiente que el modelo anterior.

Este nuevo equipamiento es especialmente útil en hogares con múltiples dispositivos (cámaras, domótica, smart TV); para usos intensivos como el que requieren el streaming 4K o el gaming simultáneo, y para dar respuesta a las nuevas necesidades tecnológicas como el teletrabajo de alta calidad, la realidad virtual o los asistentes de IA. El nuevo Router Movistar WiFi 7 se incluirá sin coste en todas las nuevas altas de tarifas convergentes de miMovistar y además ya puede adquirirse de forma libre por un precio de 60 € con autoinstalación y 110 € si se prefiere que la instalación la realice un técnico.

En cuanto al hardware, este equipamiento destaca por su arquitectura de 10 antenas internas y tecnología EasyMesh, que crea una red única e inteligente en todo el hogar. Gracias a funciones avanzadas como el Roaming y el Band-Steering, el sistema asigna automáticamente cada dispositivo a la banda óptima.