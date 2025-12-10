Movistar, Patrocinador Oficial del Unicaja una temporada más

De izquierda a derecha: el jugador James Webb III; Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja Baloncesto; Joaquín Segovia, director del Territorio Sur de Telefónica España, y la jugadora Celia García.

Movistar seguirá siendo patrocinador oficial del Unicaja por undécimo año consecutivo. El acuerdo, firmando en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, por Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja Baloncesto, y Joaquín Segovia, director del Territorio Sur de Telefónica España, incluye tanto a los primeros equipos masculino y femenino como a la cantera.

Movistar reafirma de esta forma su compromiso con el club de baloncesto malagueño, con el que comparte valores como el talento, el esfuerzo y la innovación.

Gracias a esta alianza, se continuarán ofreciendo experiencias únicas para clientes y seguidores del baloncesto mediante redes sociales, concursos y diversas acciones digitales durante los encuentros de la Liga Endesa y la Basketball Champions League. A nivel deportivo, la temporada 2024-25 fue una temporada de récord para el equipo masculino, al conseguir cuatro de los cinco títulos de posibles: Campeón de la Copa Intercontinental, Campeón de la Supercopa Endesa, Campeón de la Copa del Rey y Campeón de la Basketball Champions League.