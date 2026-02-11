Telefónica y CAF implantan el primer piloto Edge Computing comercial en la industria

Telefónica y CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), líder internacional en la fabricación y suministro de sistemas de transporte, han anunciado el lanzamiento del primer piloto B2B en Europa que integra capacidades de Edge Computing y 5G aplicadas al sector ferroviario. Este despliegue, realizado en Bilbao, marca un hito en la transformación digital de la industria pesada y posiciona a ambas compañías como pioneras en innovación tecnológica.

En concreto, CAF ha implantado con éxito una solución que permite detectar automáticamente la ocupación del tren y la presencia de objetos sospechosos en los vagones de los trenes, elevando los estándares de seguridad y eficiencia operativa. El proyecto cuenta con un sistema de visión artificial basado en IA (Computer Vision) diseñado para el análisis de flujos de vídeo en tiempo real gracias a la combinación del 5G con el Edge y el Network Slicing que permiten un procesamiento de los datos en tiempo real muy cerca del lugar donde se generan. El uso de Network Slicing sobre la red púbica 5G de Telefónica permite que los datos captados por los sistemas de visión artificial se trasmitan de forma segura y por un canal priorizado hacia el nodo. A ello se suma el procesamiento de dichos datos que se realiza íntegramente en el nodo edge de Bilbao, tecnología que acerca el procesamiento de datos al origen, lo que garantiza una ultra baja latencia y la soberanía total del dato al no abandonar nunca la región o zona donde se generan. Este nuevo modelo de captación y procesamiento de los datos permite a los operadores ferroviarios prescindir de hardware complejo y costoso dentro de los trenes. Al centralizar la inteligencia en el Edge, se reducen drásticamente los costes de mantenimiento y se gana en flexibilidad industrial.

Además, la implementación se apoya en la solución Operator Platform (Smart Edge) de Telefónica Empresas.