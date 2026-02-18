Telefónica lleva su visión sobre salud y computación cuántica al Foro Transfiere

El Palacio de Congresos de Málaga acogerá los próximos días 24, 25 y 26 de febrero Transfiere, el encuentro I+D+i que organizan de forma conjunta el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del que Telefónica es Silver Partner.

En esta 15ª edición, el evento incorpora temáticas estratégicas como los avances en Computación Cuántica o las aplicaciones tecnológicas en el ámbito Salud-Sanidad. En ambas áreas, Telefónica tendrá una participación destacada a través de expertos que compartirán conocimiento específico y darán a conocer la visión de la empresa como Telco líder en el sector.

Los ponentes abordarán los desarrollos, proyectos y casos de uso que está impulsando Telefónica. Carmen Molina, experta del Vertical Salud de Telefónica España, participará en la mesa “El futuro de la I+D+i y la transferencia del conocimiento en el ámbito de la salud”, mientras que Patricia Díez, directora Network and IT Security de Telefónica, será la encargada de participar la mesa sobre “Computación Cuántica”.